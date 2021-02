Casa Branca acelera vacinação contra a Covid-19 com vacinas disponíveis nas farmácias

Vacina da Pfizer/BioNTech. © José Sena Goulão/Lusa

A administração de Joe Biden apresentou o programa Federal Retail Pharmacy como mais uma das medidas para combater a pandemia nos Estados Unidos. De acordo com o comunicado da Casa Branca, este programa fará com que a vacina seja administrada em mais de 40 mil farmácias em diferentes pontos dos EUA, a partir de dia 11 de fevereiro.

De acordo com a informação disponibilizada, na próxima semana arrancará a primeira fase deste programa, em 6 500 farmácias selecionadas. "Este programa é uma parceria público-privada com 21 parceiros nacionais e redes independentes de farmácias", explica o comunicado. Na primeira fase, as retalhistas selecionadas vão receber "um fornecimento limitado de vacinas para administração nos grupos prioritários sem custos".

A seleção das farmácias foi feita pelo CDC, o Centro para Controlo de Doenças e Prevenção, que terá feito a escolha tendo em conta uma série de fatores, como a acessibilidade para a população em risco de doença severa causada pela Covid-19.

A lista inclui retalhistas como a Walgreens, CVS Pharmacy, Walmart, Rite Aid, Costco, Rite Aid ou a rede Kroger, entre outros.

Algumas das retalhistas mencionadas estão a indicar aos clientes para utilizar os canais digitais para fazer marcações para receber a vacina, assim como lembretes para a toma da segunda dose.

Nos Estados Unidos já foram administradas mais de 33 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, de acordo com os dados da Our World in Data. Neste momento, está a ser administrada a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. No final do ano, o regulador responsável pela área dos medicamentos deu também luz verde à vacina da Moderna.