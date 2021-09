Casa do Impacto tem 500 mil euros para financiar projetos inovadores

Inês Sequeira, líder da Casa do Impacto. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 15 Setembro, 2021 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fundo +PLUS, da Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem 500 mil euros para financiar projetos inovadores de empreendedores, startups e organizações, na área social.

"Num ano em que os problemas sociais e desigualdades se agravam, por força do impacto da pandemia, torna-se ainda mais importante apostar em projetos que possam responder aos desafios para a retoma social e económica do país, sem nunca esquecer a emergência climática e a transição verde, área que queremos também alavancar através do programa +PLUS. Para conseguirmos potenciar projetos de resposta eficaz, vamos centrar-nos naqueles que já têm provas dadas de exequibilidade e alguns resultados palpáveis", diz em comunicado Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto sobre as ambições para a segunda edição do +PLUS.

O apoio financeiro é atribuído em tranches de acordo com os resultados apresentados, ao longo de dois anos. Além disso, os projetos podem também beneficiar de "acompanhamento individualizado pela equipa da Casa do Impacto, experts e parceiros, para a implementação no mercado, escalabilidade e demonstração do impacto".

O prazo para apresentação das candidaturas já abriu e decorre até 30 de novembro. Para concorrer é preciso que tenham sido "previamente validadas através de um teste ou projeto-piloto que demonstre que é exequível e viável enquanto produto, serviço ou processo", explica a instituição.

O fundo + PLUS tem dois eixos para os quais podem ser feitas as candidaturas, de acordo com a fase em que se encontra o projeto. O eixo "+Testing" destina-se a soluções que ainda não foram implementadas, ou estão numa fase inicial de desenvolvimento, podendo o apoio ir até aos 50 mil euros.

Já o eixo "+Scaling" só aceita candidaturas de pessoas coletivas e o financiamento pode chegar aos cem mil euros.

Fechado o prazo de candidatura, a Casa do Impacto fará uma pré-seleção das soluções. "As escolhidas vão passar por um bootcamp de dois dias para a preparação para a fase final, que consiste na apresentação pitch perante um painel de jurados, a acontecer em janeiro de 2022. O potencial de impacto social e ambiental das soluções, a exequibilidade, a consistência do modelo de negócio e o perfil da equipa/candidato serão os principais critérios para a seleção", explica a instituição.

Para se candidatar tem de ir ao site da Casa do Impacto, na secção de Investimento.