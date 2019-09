Cascais recebe evento de sustentabilidade concebido para todas as idades

O Jardim da Parada e o Museu do Mar, em Cascais, são o palco para a segunda edição do Eco Cascais, um evento para todas as idades, que vai decorrer nos próximos dias 14 e 15 de setembro.

Este evento vai contar com mercado ecológico e sustentável, bem como com palestras, workshops e outras atividades – organizado pelo Movimento Claro, uma associação criada por três amigas que começou por advogar o fim do uso das palhinhas de plástico e tem hoje mais de 80 membros, de acordo com o comunicado enviado às redações.

“No eco-mercado, marcarão presença várias marcas e lojas sustentáveis portuguesas que irão apresentar as suas alternativas àquilo que por regra compramos nas grandes superfícies ou nas grandes lojas, desde moda sustentável a produtos de cosmética e higiene pessoal, a descartáveis ecológicos e brinquedos para criança”.

Já no que diz respeito a atividades, o primeiro dia do evento, sábado de manhã vai existir uma aula de Yoga gratuita e ao ar livre. No fim de semana, vão existir também workshops gratuitos sobre produtos de limpeza ecológicos, produção de pranchas de surf ecológicas e também várias atividades para crianças. No sábado ao final do dia o evento contará com cinema ao ar livre com o documentário Ice on Fire de Leonardo DiCaprio.

“Relativamente às palestras destaca-se Bea Johnson que irá dar uma conferência na Casa das Histórias – Paula Rego no domingo, das 17h30 às 18h30 com abertura feira por Eunice Maia, fundadora da Maria Granel, seguida de sessão de autógrafos, no Jardim da Parada (em frente ao Museu do Mar). Poderão também assistir a uma palestra sobre economia circular em Portugal ou ainda a outra acerca de consumo responsável de pescado pela bióloga Cátia Nunes. A moda sustentável também não vai faltar e será tema para duas palestras”, indica ainda o comunicado.