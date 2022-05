Caso EDP: decisão sobre 'habeas corpus' de Manuel Pinho será conhecida esta tarde

Manuel Pinho, ex-ministro da Economia e da Inovação © André Luís Alves / Global Imagens

A decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sobre o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do antigo ministro Manuel Pinho, com vista ao fim da prisão domiciliária no âmbito do caso EDP, será conhecida às 15 horas desta quarta-feira.

Numa sessão pública no salão nobre do STJ, em Lisboa, o advogado do antigo governante, Ricardo Sá Fernandes, reiterou a ilegalidade da medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica (OPHVE) como alternativa a caução e a existência de um "erro grosseiro" na apreciação do perigo de fuga.

"Havendo erro grosseiro, há lugar a habeas corpus. Existe uma situação de abuso de poder e por isso está preenchido o requisito de erro grosseiro. Manuel Pinho está em prisão domiciliária e a Relação reconheceu que a prisão é ilegal, não há dúvida nenhuma. Não estamos a discutir se é culpado ou inocente, isso será visto no momento próprio. O que está em causa é que está a ser privado da sua liberdade de forma ilegal", disse o advogado.

Invocando exemplos de jurisprudência do STJ sobre este tema, o mandatário do antigo ministro da Economia considerou que os juízes têm de apreciar a petição, por considerar haver "um atentado à liberdade de Manuel Pinho" e lembrou que não surgiu nada de novo nos factos do processo para que fosse aplicada em dezembro uma medida de coação de privação de liberdade ao ex-governante, criticando ainda o juiz Carlos Alexandre.

"A Relação pensou bem, como não podia deixar de pensar, mas não refletiu as consequências. O Dr. Carlos Alexandre já decidiu que aplica a medida de coação de prisão domiciliária se não se pagar a caução. Isto é ilegal, inconstitucional e quase absurdo como é que isto pode ter passado na mente do Dr. Carlos Alexandre", sublinhou.

O procurador-geral adjunto do Ministério Público José Góis defendeu a rejeição da petição, criticando o uso do habeas corpus como um novo recurso, após a defesa de Manuel Pinho já ter recorrido anteriormente para o Tribunal da Relação de Lisboa.

Em 19 de abril, a Relação revogou a parte do despacho do juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, "em que substitui a OPHVE pela prestação de caução, devendo ser proferido novo despacho a determinar se o arguido fica sujeito a OPHVE ou a caução".

"Não me vou pronunciar sobre os fundamentos do habeas corpus por me parecer profundamente irrelevante. O STJ vem frisando em sucessivos acórdãos que o habeas corpus não é um recurso e que não se destina a sindicar erros de direito ou a fiscalizar o mérito da decisão. O arguido vem tentar que o STJ seja a terceira instância, sem sequer dar tempo ao juiz de instrução. Pronunciar-me-ei pelo indeferimento deste habeas corpus", afirmou José Góis.

A petição foi distribuída na segunda-feira à juíza conselheira Ana Maria Barata de Brito e fazia assentar o pedido de cessação da obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica (OPHVE) em dois motivos distintos: "Ilegalidade do decretamento da medida de OPHVE como alternativa à caução" e "erro grosseiro na apreciação do requisito do receio do perigo de fuga em que se funda a medida de coação".

Manuel Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo. No processo EDP/CMEC, o MP imputa aos antigos administradores António Mexia e Manso Neto, em coautoria, quatro crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio.

O caso está relacionado com os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) no qual Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para a manutenção do contrato das rendas excessivas, no qual, segundo o MP, terão corrompido o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.

O processo tem ainda como arguidos o administrador da REN e antigo consultor de Manuel Pinho João Conceição, Artur Trindade, ex-secretário de Estado da Energia de um Governo PSD, Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado.