Quantos casos de Covid-19 há em cada concelho? Lisboa lidera

Lisboa, com 505 casos confirmados de Covid-19, lidera a lista dos concelhos com mais pessoas infetadas, segundo o último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.

Na lista da DGS, o Porto surge em segundo lugar, com 462 casos, corrigindo-se um erro de duplicação, já que na segunda-feira tinham sido reportados 941. Foram também corrigidos os dados relativos aos concelhos de Vila Nova de Gaia com 344 (menos seis que ontem), Maia com 293 (menos 20) e Matosinhos com 273 (menos 22).

Veja abaixo a lista completa concelho a concelho. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados, informa a DGS.

A duplicação do número de pessoas infetadas no Porto foi avançada pelo JN na edição desta terça-feira e confirmada hoje, em conferência de imprensa, pelo subdiretor-geral da Saúde. “Houve duplicação de valores no número de ontem”, já corrigidos. Os números até agora divulgados baseavam-se em dados reportados pelas administrações regionais de saúde e pela plataforma Sinave (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), onde médicos inserem a informação sobre os doentes. A partir de de hoje, serão utilizados apenas os dados do Sinave, deixando de ser tidos em conta os dados reportados pelas autarquias. A alteração leva a que apenas 78% do total de casos do país sejam reportados.

Já há 160 mortos e 7443 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). São mais 1035 doentes infetados e 20 óbitos em 24 horas.

