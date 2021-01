Catarina Martins apela à inscrição no voto antecipado. CNE admite que é a opção mais recomendada

"As eleições presidenciais são no dia 24, mas para diminuir o número de deslocações e ter a certeza de que posso exercer o meu direito de voto, decidi registar-me em voto antecipado", diz a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, num vídeo curto.

"Qualquer pessoa pode fazê-lo até quinta-feira, demora menos de dois minutos. Eu já o fiz e sei que no próximo dia 17, lá estarei, a votar na minha presidente", disse.

Mais de 112 mil pessoas pediram o voto antecipado em mobilidade para as presidenciais de 24 de janeiro em apenas dois dias, disse hoje à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna.

Se nas primeiras 24 horas do prazo, até às 23:59 de domingo, as inscrições para votar uma semana antes atingiram 52.994, esse número subiu aos 112.506 até às 23:59 de segunda-feira.

Em tempos de pandemia de covid-19 e numa altura em que se espera novo confinamento geral, batem-se diariamente recordes na inscrição para o voto antecipado. Mas será que essa é mesma a forma mais eficaz de votar sem confusões?

João Tiago Machado, porta-voz da CNE, admite que sim. "Estamos mesmo a recomendar e insistir no voto antecipado como forma de votar com menos hipóteses de afluência de gente", explica, admitindo que este ano o que faz a maior diferença é que agora essa modalidade passou a estar disponível nas sedes de concelho e não de distrito, como anteriormente.

Apesar disso, Machado admite que se muitos escolherem o voto antecipado há o risco de depois haver muita gente, ainda assim "as mesas de voto serão feitas à medida de 500 eleitores por mesa, contra os 1000 eleitores por mesa no dia 24 de janeiro, o que fará a diferença".

Ou seja, haverá sempre menos possibilidade de enchentes numa mesa de voto no dia 17 de janeiro.

Nas últimas legislativas, em 2019, 50.638 eleitores votaram antecipadamente, tendo-se inscrito 56.287.

Os portugueses que não puderem votar nas presidenciais em 24 de janeiro podem pedir, até quinta-feira, para exercer o seu direito de voto uma semana antes, numa mesa de voto à sua escolha no site criado para o efeito: www.votoantecipado.mai.gov.pt.

O voto antecipado em mobilidade foi alargado por lei aprovada no parlamento e pode ser feito na sede de cada um dos 308 concelhos do país, em vez da sede do distrito, como aconteceu nas eleições europeias e legislativas de 2019.

Assim, quem quiser antecipar o seu voto para 17 de janeiro, numa qualquer câmara municipal, em vez do dia 24 na mesa de voto onde está inscrito, tem de o pedir até quinta-feira.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).