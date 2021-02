Católica cria pós-graduação em Comunicação e Criatividade Publicitária

Dinheiro Vivo 10 Fevereiro, 2021 • 15:39 Partilhar este artigo Facebook

Em comunicado, a Universidade Católica sublinha que esta nova pós-graduação em Comunicação e Criatividade Publicitária pretende ajudar as marcas a chegar aos seus consumidores num "mercado cada vez mais complexo".

A instituição de ensino salienta que esta pós-graduação tem como factor diferenciador "a colocação da criatividade no centro de todo o processo", disponibilizando um "programa curricular hands-on, acompanhado por um corpo docente que conjuga contributos científicos e experiência profissional de topo".

"A comunicação em geral, e em particular das organizações, sofreu uma transformação gigantesca nos últimos anos e, em especial, nos últimos meses", explica Alexandre Duarte, Coordenador Executivo do programa. "As novas ferramentas de informação, de partilha, de interação, mas também as novas formas de relacionamento e até de consumo trouxeram desafios acrescidos às organizações e às suas necessidades comunicativas, para as quais as velhas formas e fórmulas já não encontram eco nem ressonância junto dos consumidores. É neste contexto e nesta experiência que se tem evidenciado a importância da criatividade."

André Novais de Paula (Diretor de Estratégia Criativa na Directimedia), Susana Coervern (Diretora Geral da Fuel), Ricardo Miranda (Diretor Criativo da Wonder\Why) e Mariana Vitorino (Diretora Geral do Omnicom Public Relations Group) são apenas algumas das referências do mundo da comunicação e publicidade que se destacam entre o corpo docente e que, nas últimas semanas e até ao lançamento do curso, têm dado o seu testemunho na série de webinars "Talking Heads", promovida pela coordenação do programa, explic aa Católica.

Esta pós-graduação arranca a 22 de fevereiro, com uma duração de 96 horas. Fazem parte dos módulos temas como "O Novo Consumidor: Caracterização, Segmentação e Estratégias de Envolvimento e Relacionamento", "Comunicação 360º", "A Criação Publicitária: Processo, Estrutura e Elementos", "Desafio Comunicacional: Problemática vs. Oportunidade", "O Conceito de

Comunicação e a Execução Criativa" e "Projeto Final - Desenvolvimento de uma Campanha Publicitária", entre outros.

A pós-graduação já tem as candidaturas disponíveis, destinando-se a estudantes e profissionais da área das áreas da comunicação, publicidade, marketing, gestão e design.