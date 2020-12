Católica-Lisbon sobe um lugar no ranking da melhores escolas de gestão da Europa

Filipe Santos, diretor da Católica-Lisbon. © Pedro Rocha / Global Imagens

Dinheiro Vivo 07 Dezembro, 2020 • 00:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Católica Lisbon School of Business & Economics subiu um lugar no ranking global do Financial Times (FT) das melhores escolas de negócios da Europa, ocupando a 31ª posição.

"Este ano, para além da subida na posição global da Escola, é de destacar que os seus programas de formação executiva aberta e o LisbonMBA se situam entre os 22 melhores da Europa", avança a instituição em comunicado enviado às redações.

Filipe Santos, diretor da escola da Gestão e Economia da Universidade Católica, diz que "é motivo de orgulho estarmos a subir no ranking das melhores business schools europeias e prestigiarmos Portugal com uma das escolas mais internacionais na Europa, líder na paridade do seu corpo docente, capaz de produzir conhecimento de excelência e com uma elevada qualidade de ensino. A Católica-Lisbon é verdadeira rampa de lançamento para uma carreira internacional de sucesso e com impacto na sociedade dos nossos alunos", afirma no mesmo comunicado.

Para este resultado, considera a instituição, "contribui também a confiança das empresas nos graduados do Mestrado em Gestão da CATÓLICA-LISBON, que recebem aumentos salariais de 55% nos três anos após a sua graduação, naquele que é considerado o 36º melhor mestrado em gestão da Europa".

A instituição salienta ainda que é "a escola de topo mais paritária da Europa com 47% de docentes do sexo feminino. Esta é a melhor performance no grupo cimeiro das 37 melhores Escolas Europeias".

Desataca também o seu corpo docente internacional, com 38% de professores de vários países, como Alemanha, Itália, Bélgica, Egito, Grécia, França, Colômbia, Brasil, Ucrânia, China ou Canadá.