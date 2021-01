CDS pede encerramento das escolas. "Não podemos matar uma geração para não prejudicar outra"

O líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, intervém no debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 27 de outubro de 2020 © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O deputado do CDS Telmo Correia pediu ao Governo, esta terça-feira no Parlamento, para encerrar as escolas. "Não podemos matar uma geração para não prejudicar outra", disse o deputado centrista, lembrando que os números atuais são muito piores do que eram no anterior confinamento.

"Assim, os portugueses não percebem como o confinamento é muito mais light agora do que era antes. E parece que estamos em experimentação e sempre a correr atrás do prejuízo", acusa, dando como exemplo "as limitações de horários que andam para a frente e para trás sem critério".

Sobre as escolas, o deputado lembra que os pais e alunos têm de se deslocar. E questiona: "Como teremos um confinamento eficaz se temos milhões de pessoas a circular todos os dias?". Telmo Correia acusa Costa por dizer que não há contágios nas escolas, mas agora "até quer testes rápidos nas escolas", apontando isto como contrassenso.

"Especialistas que ouvimos dizem-nos que dos 13 aos 17 anos pode ser uma idade complicada em infeções". E o líder parlamentar do CDS sugere: "porque não prolonga o ano escolar e usa outros mecanismos? Não podemos para não prejudicar uma geração, estar a matar outra".

Telmo Correia pediu por fim ao Governo de António Costa que avance com o encerramento das escolas para alunos acima dos 12 anos.

O primeiro-ministro voltou a repetir esta terça-feira no Parlamento que não há motivos para fechar as escolas. "Só 13 escolas de 5400 estão neste momento encerradas por surtos", responde Costa, que quer evitar a todo o custo o seu encerramento para não criar "custos no conhecimento que serão sentidos daqui a 20 anos".