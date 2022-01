CDU e CDS-PP arriscam pior resultado de sempre

Jerónimo de Sousa e Francisco Rodrigues dos Santos © Montagem: Reinaldo Rodrigues / Gerardo Santos / Global Imagens

A coligação CDU (PCP e PEV) e o partido CDS-PP arriscam obter os piores resultados de sempre em eleições legislativas. As projeções à saída das urnas divulgadas pelas três estações televisivas apontam para mínimos históricos de duas forças políticas que estão no Parlamento desde os tempos da Assembleia Constituinte (1975).

Comecemos pela coligação que reúne o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes. As projeções da RTP e da SIC atribuem um mínimo de três mandatos para a CDU; a da TVI prevê um mínimo de quatro deputados. No máximo, a coligação poderá obter sete (RTP) a nove lugares (SIC).

Até agora, o pior resultado de sempre da CDU/APU verificou-se por duas vezes, quando a coligação obteve 12 mandatos. Isso aconteceu nas últimas legislativas (2019) e no ato eleitoral de 2002, com Carlos Carvalhas ao leme da CDU. O melhor desempenho verificou-se em 1979, com 47 mandatos para a APU, sob os comandos de Álvaro Cunhal.

O cenário para os centristas poderá ser ainda pior. A projeção da RTP diz que o CDS-PP poderá mesmo deixar o Parlamento; na SIC e na TVI, o partido poderá ficar, na pior das hipóteses, com apenas um deputado. No melhor cenário, o CDS-PP terá dois ou três mandatos.

Até agora, o pior resultado de sempre do CDS-PP verificou-se em 1987: Então liderado por Adriano Moreira, o partido apenas obteve quatro mandatos. O melhor resultado de sempre do também Partido Popular foi alcançado em 1976: sob a batuta de Freitas do Amaral, com 42 mandatos obtidos.

Caso o CDS-PP deixe de ter representação parlamentar, será a primeira vez desde 1995 que um partido perde um mandato em eleições. Nesse ano, o Partido da Solidariedade Nacional ficou sem o lugar alcançado quatro anos antes em atos eleitorais.