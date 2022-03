Centro Português de Fundações lança apoio à crise humanitária na Ucrânia

Maria do Céu Ramos, presidente do Centro Português de Fundações © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

No dia em que Maria do Céu Ramos foi reeleita presidente, o Centro Português de Fundações (CPF) anunciou um conjunto alargado de iniciativas de apoio à Ucrânia e aos refugiados, reforçando o compromisso das fundações em salvaguardar a paz, a democracia e os direitos humanos.

À luz da moção aprovada na passada terça-feira em assembleia-geral eleitoral, as fundações comprometeram-se "desenvolver ou aprofundar um vasto conjunto de iniciativas, tomadas em articulação com as redes europeias de fundações e com as organizações da economia social, das quais se destacam, no imediato, diversas ações de acolhimento e apoio aos refugiados da guerra da Ucrânia, as primeiras e mais vulneráveis vítimas deste conflito", revela o CPF na nota enviada à imprensa.

Reeleição de Maria do Céu Ramos, a primeira mulher presidente do CPF

"Esta recandidatura radica na convicção de que é possível levar mais longe o trabalho iniciado no anterior mandato, dando novos e decisivos passos para fortalecer o setor fundacional e projetar o seu contributo para o desenvolvimento da sociedade portuguesa", explicou Maria do Céu Ramos, após a sua reeleição enquanto presidente do Centro Português de Fundações, no Dia Internacional da Mulher.

Perante os desafios sociais e civilizacionais que o mundo enfrenta, Maria do Céu Ramos diz acreditar "na capacidade solidária e transformadora das Fundações e no poder dos valores humanistas e democráticos de que são portadoras".

Para este mandato, a presidente do CPF afirma querer "fortalecer o setor fundacional, valorizar a sua participação na Economia Social e aprofundar o diálogo com o Governo para melhorar o regime jurídico das Fundações", investindo na sua capacitação, na aprendizagem e cooperação entre pares e na criação de "bases sólidas para a autorregulação e autoavaliação das fundações e do setor".