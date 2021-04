Centros comerciais da Sonae Sierra reabrem com medidas de segurança reforçadas

Dinheiro Vivo 16 Abril, 2021 • 12:28 Partilhar este artigo Facebook

É já na próxima segunda-feira, dia 19, que reabrem os centros comerciais. O grupo Sonae Sierra vem assegurar todas medidas de segurança nos seus shoppings, de modo a garantir a "clientes, colaboradores e lojistas um regresso tranquilo a estes espaços".

Através da disponibilização de ferramentas que permitem planear as visitas, é possível consultar (nos respetivos websites ou apps) a lotação do centro e do parque de estacionamento, bem como ter acesso a um mapa sobre as lojas e a sua localização, permitindo evitar períodos de maior afluência.

"Queremos que este regresso seja feito de forma tranquila e por isso asseguramos uma atividade com as melhores condições para servir os nossos visitantes", afirma em comunicado Cristina Santos, administradora responsável pela gestão de centros comerciais da Sonae Sierra.

Ao longo do último ano, a Sonae Sierra desenvolveu várias soluções para apoiar os lojistas cujas operações estiveram condicionadas pela pandemia, e para corresponder às expectativas dos visitantes.

"A experiência de compra mudou muito e, desde o ano passado, temos disponibilizado serviços inovadores e práticos que complementam a visita com mais conveniência, e a integração da loja online no mundo físico acrescido de experiências", acrescenta Cristina Santos. É o caso do serviço gratuito de "drive-in", que possibilita aos visitantes recolherem as suas compras sem sair do carro, depois de terem feito a sua encomenda online ou por telefone (e os cabazes de presentes para o Dia da Mãe à venda em alguns websites).

Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra que agora reabrem todas as suas atividades são o Cascaishopping, Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, NorteShopping, ArrábidaShopping, Estação Viana Shopping, GaiaShopping, GuimarãeShopping, MaiaShopping, MadeiraShopping, Parque Atlântico, Serra Shopping, ViaCatarinaShopping, Coimbra Retail Park, CoimbraShopping, LeiriaShopping, Nova Arcada.