Cerca sanitária em Odemira é levantada já esta quarta-feira, anuncia Marcelo

Guardas da GNR fazem controlo de acesso a duas freguesias do concelho de Odemira. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Maio, 2021 • 18:13

O Presidente da República anunciou esta tarde que foram feitos dois acordos. Um para resolver o problema do alojamento de trabalhadores temporários de imediato e outro, com a autarquia, para converter a situação temporária para uma situação mais definitiva no futuro, nomeadamente com fundos europeus.

"Também fui informado pelo primeiro-ministro de que, assim sendo, seria levantada a cerca sanitária de imediato, hoje mesmo. O que significa que acabou por fazer caminho uma solução de que se falou há uns dias, que era uma situação que permitisse ultrapassar, por um lado, as questões jurídicas e, por outro lado, as questões pessoais e sociais", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro está em Odemira para participar numa "reunião de trabalho e assinatura de protocolos tendo em vista dar resposta às necessidades habitacionais verificadas no concelho", no Cine-Teatro Largo Sousa Prado, mas ainda não fez um anúncio oficial sobre o tema.

Foi agora Marcelo Rebelo de Sousa a informar do levantamento da polémica cerca sanitária ao concelho de Odemira. Em causa tem estado a falta de condições dos trabalhadores sazonais migrantes e a cerca sanitária em duas freguesias por causa da pandemia de covid-19.

Certo é que o Governo já contestou a providência cautelar contra requisição civil do empreendimento Zmar, em Ondemira, apresentada pelos moradores do empreendimento. Na resposta, o Governo invoca "interesse público e nacional" e garante que, devido à "inexistência de outros complexos hoteleiros ou alternativas habitacionais", não há outra solução para realojar os 13 imigrantes que permanecem no Zmar.