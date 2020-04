Cerca sanitária em Ovar prolongada até 17 de abril

O Governo decidiu prolongar a cerca sanitária na cidade de Ovar, no distrito de Aveiro, até ao dia 17 deste mês, podendo ser alterada durante esse período.

“Foi aprovada uma resolução que, na sequência da pandemia covid-19, prorroga os efeitos da declaração de situação de calamidade e a cerca sanitária no município de Ovar até 17 de abril de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou modificação face à evolução da situação epidemiológica”, indica o comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros.

Na manhã desta quarta-feira, o presidente da Câmara de Ovar tinha indicado a manutenção da medida de exceção na cidade face ao número de casos registados.

“Tive informação de que a manutenção do cerco nessas condições terá sido aprovada pelo Conselho de Ministros. Não conheço ainda o conteúdo final do despacho, mas fica desde já o compromisso de que tudo irei fazer para que seja cumprido na íntegra, porque só dessa forma poderemos trabalhar em conjunto nesta guerra contra o vírus”, afirmou Salvador Malheiro numa mensagem à população.

O autarca revelou que será possível abrir um corredor para escoar a produção das fábricas do concelho que se estima em 450 milhões de euros em mercadorias, sendo também permitido um regime de exceção para restaurantes que pretendam continuar a trabalhar em regime de take away.