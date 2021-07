Certificado dá acesso a hotéis em todo o país e a restaurantes em concelhos de alto risco

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O certificado digital vai dar acesso aos hotéis em todo o país e aos restaurantes nos concelhos de risco mais alto, anunciou esta quinta-feira o governo.

"Nas últimas semanas temos vindo a alargar a utilização do certificado digital ou do teste negativo para acesso a um conjunto de atividades. Começámos pelos eventos e a partir de hoje alargamos a utilização e a exigência do certificado digital aos estabelecimentos turísticos e de alojamento local em todo o país e nos concelhos em risco elevado e muito elevado no acesso a restaurantes a partir de sexta-feira, às 19 horas e durante todo o fim de semana", anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa depois da reunião do Concelho de Ministros desta quinta-feira.

Assim, com o certificado digital, os restaurantes poderão estar abertos até às 22h30 de sexta a domingo, através da exigência de certificado digital que comprove a vacinação completa ou o teste negativo.

"A importância da utilização do certificado digital no acesso a atividades até agora com restrições mais significativas é de maximizar a segurança minimizando as restrições", acrescentou a ministra da Presidência.

Portugal registou nove mortes atribuídas à covid-19, o número mais elevado desde 08 de abril e 3269 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, nas últimas 24 horas.

Os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam uma diminuição no número de internamentos em enfermaria e um aumento em cuidados intensivos.

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão internadas 599 pessoas com covid-19, menos quatro do que na quarta-feira, 136 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais seis.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 48,1% do total das novas infeções, concentrando 1574 novos casos.