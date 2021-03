Chef Ricardo Costa, do The Yeatman Hotel, no Top 100 dos melhores do mundo

Chef Ricardo Costa, do The Yeatman Hotel © SILVER LINING - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Dinheiro Vivo 17 Março, 2021 • 15:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O chefe português do The Yeatman Hotel, Ricardo Costa, foi eleito para o Top 100 do ranking "The Best Chef" e entra assim na corrida pelo galardão de melhor chefe do mundo, que será anunciado de 13 a 15 de setembro, em Amesterdão, Holanda.

Neste ranking onde estão incluídos chefes de cozinha de 35 países, Ricardo Costa destaca-se por "valorizar a gastronomia portuguesa, mostrando o melhor que Portugal tem para oferecer, os seus produtos locais e receitas tradicionais, preparadas com um toque contemporâneo e técnicas inovadoras", segundo um comunicado enviado às redações.

"É com entusiasmo que vejo o meu nome nesta prestigiada lista, lado a lado, com colegas de todo o mundo, representando não apenas o The Yeatman, como Portugal", afirma o chefe do Restaurante Gastronómico do The Yeatman, premiado com duas Estrelas Michelin. "É importante posicionar o país e a gastronomia portuguesa nos rankings e prémios internacionais, voltando a atrair atenções do mundo para o nosso país, numa altura tão desafiante e em que a retoma do turismo irá incidir sobre os destinos que melhor se posicionarem no panorama internacional."

A decisão sobre os vencedores das nove categorias em votação está a cargo dos chefes selecionados para o ranking 2021 e 2020, bem como uma seleção de especialistas independentes. Durante o mês de julho, o público será também convidado a votar no Prémio "Fol-Lovers".

Ricardo Costa está há 11 anos à frente do estrelado restaurante do The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, e o seu trabalho distingue-se pela "integração com o conceito vínico inovador do hotel, que se assume uma embaixada dos vinhos portugueses de qualidade".