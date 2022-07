Chegaram as multas por conduzir com o som da música alto?

Motor 24 07 Julho, 2022 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

Está aberto o precedente. No estado norte-americano da Florida, população e autoridades querem os condutor baixem o som, não só dos motores dos carros mas também das músicas que vão ouvindo nos seus interiores. Desde dia 1 de julho entrou em vigor uma lei que castiga com multa quem "desafinar".

Numa altura em que os radares de ruído, as "medusas" equipadas com câmara e quatro microfones para detetar excessos de ruído na via, estão já em testes na Europa, no lado de lá do Atlântico abusar dos decibéis já dá direito a coima no valor de 115 euros.

Segundo explicou fonte da polícia em declarações à NBC Miami, a medida não pretende perseguir aqueles condutores que "pretendem passar um bom bocado nos seus carros a ouvir música", mas desencorajar os que têm o hábito de a ter a tocar demasiado alta.

Multa a metro e de ouvido

Quando é que a música está demasiado alta? Ora, de acordo com a lei vigente, o nível de ruído não será medido em decibéis, mas sim... em metros: a multa (de 115 euros) é para aplicar nos casos em que a música é audível a uma distância de menos de 25 pés, qualquer coisa como 7,6 metros. Basicamente, os polícias naquela região passam a poder multar de ouvidos, uma vez que cabe ao agente da autoridade avaliar se regista ou não a infração.

