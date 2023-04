Chelsea gasta fortuna em novo homem da relva

Todd Boehly, dono do Chelsea (ao centro) © Glyn KIRK/AFP

Paul Burgess está a agitar o mercado de transferências do futebol europeu. Não marca golos, não os defende, não consta sequer que tenha habilidade especial com a bola, mas o inglês de 44 anos cuida da relva como ninguém, segundo os especialistas na matéria.

Para contratar Burgess, com trabalho aplaudido no Arsenal, primeiro, e no Real Madrid, depois, o magnata norte-americano Todd Boehly, dono do Chelsea, está disposto a investir pesado. Em causa, as queixas de Thomas Tuchel, treinador alemão entretanto substituído nos Blues por Graham Potter, sobre o tapete de Stamford Bridge. Segundo ele, o clube sofreu dois golos evitáveis em casa se a relva estivesse bem tratada.

Burgess jogou à bola até perceber, logo aos 14, que não teria muito futuro como futebolista. Na ocasião, leu uma entrevista ao então homem da relva do Arsenal que o inspirou a decidir-se pela função no Blackpool, clube da sua cidade. Passou a assistente de jardineiro no Arsenal, depois a chefe e, finalmente, a responsável pelos relvados do Santiago Bernabéu e centro de treinos de Valdebebas, ambos propriedade do Real Madrid, onde trabalhou por 12 anos.

Consultor da FIFA para a área, Burgess chamou a atenção de Boehly e prepara-se agora para substituir Jason Griffin, no Chelsea desde 2003, como novo homem da relva dos Blues. Com Griffin sai também o seu filho, Reisse, braço-direito do pai nos cuidados ao criticado tapete londrino.

Boehly, fundador da Eldridge Industries, uma holding com interesses nos ramos de imobiliário, de seguros, de tecnologia, de media e, claro, de desporto, assinou cinco das dez maiores transferências de janeiro, incluindo a do ex-benfiquista e atual campeão do mundo Enzo Fernández, por 100 milhões de euros.

Mas isso não lhe basta: o americano busca as maiores estrelas do mundo nos departamentos de observação, de medicina, de treino e, com o astro Burgess, até dos cuidados com a relva.