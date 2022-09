Chelsea troca barman por encenador de teatro

Graham Potter © AFP

Nem só a morte da Rainha abalou Inglaterra nos últimos dias. O primeiro despedimento high profile de um treinador no futebol mundial na temporada 2022/23 aconteceu quase em simultâneo.

E, embora tenha sido num clube, o Chelsea, que cultiva o glamour, desde quando era o preferido das classes altas londrinas e dos atores de cinema nos idos anos 60 e 70, mas sobretudo depois de ter sido comprado por um magnata russo, Roman Abramovich, e a seguir vendido para um milionário americano, Todd Boehly, o técnico que entra e o técnico que sai não têm o pedigree futebolístico de José Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti ou Antonio Conte, escolhas mediáticas do clube no passado recente.

Não, Thomas Tuchel, o que sai, e Graham Potter, o que entra, ambos futebolistas anónimos, subiram a pulso no futebol - são dois self made man no altamente competitivo mundo da bola.

O primeiro, depois de pendurar as chuteiras prematuramente devido a lesão, começou como barman numa cervejaria de Ulm, a cidade de Albert Einstein, para pagar, com as gorjetas, o curso de gestão de empresas. Um golpe de sorte levou-o a orientar a equipa sub-14 do Stuttgart e em 10 anos já estava na Bundesliga, a elite alemã, no Mainz e depois no Borussia Dortmund, de onde se transferiria para o Chelsea.

O segundo, um lateral esquerdo mediano, formou-se em sociologia, foi adjunto na Universidade de Hull, na Universidade Metropolitana de Leeds e na seleção inglesa universitária antes de assumir um cargo na seleção feminina do Gana. Em seguida, tomou conta do Östersund, que levou da quarta à primeira divisão suecas, ganhando a taça local e chegando à Europa no caminho. Já na Inglaterra natal, destacou-se no Swansea e, sobretudo, no Brighton, surpresa da atual Premier League, ao ponto de chamar a atenção do Chelsea.

Excêntrico, Potter fez os seus jogadores no Östersund encenarem o Lago dos Cisnes e o próprio treinador cantou no dialeto local o hino da região para 1600 pessoas - o objetivo era fazê-los, a eles e a si mesmo, perderem o medo do palco. Pode ser útil: no Chelsea, palco e drama não costumam faltar. God save the new Chelsea"s manager.