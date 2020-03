China completa medicamento para o Covid-19 que reduz a febre

O novo medicamento feito a pensar nos infetados com Covid-19 tem reduzido os dias de febre de uma média de 4,2 dias para os 2,5 dias sem reações adversas, naquela que é vista como uma ajuda preciosa para que determinados casos não ganhem contornos mais graves.

O organismo de Produtos Médicos da China já tinha aprovado o Favilavir como o primeiro medicamento antiviral que pode tratar o Covid-19 e o estado de Taizhou anunciou este domingo que o medicamento, desenvolvido pela Zhejiang Hisun Pharmaceutical, é o primeiro autorizado a bloquear o vírus mortal.

De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia da China, o Favilavir é um dos três medicamentos que demonstraram percursos promissores para bloquear o novo coronavírus nos primeiros testes clínicos. Após ser testado num estudo de 70 pacientes em Shenzhen, o Favilavir mostrou-se potencialmente eficaz no combate ao coronavírus, com efeitos colaterais menores.

A versão genérica do medicamento agora está a ser produzida em massa na China.

#China has completed its clinical research on #Favilavir, an antiviral drug for #COVID19. The drug has shortened fever time for #COVID19 patients from 4.2 days to 2.5 days with no adverse reactions, a Ministry of Science and Technology official told press in China on Tuesday. pic.twitter.com/ssLH7AMkgF

— CGTN (@CGTNOfficial) March 17, 2020