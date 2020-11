China lança primeiro satélite 6G experimental para a órbita

© DR

A Embaixada da China nos Estados Unidos, divulgou no Twitter que o alegado satélite 6G é um dos 13 satélites a bordo do foguetão Long March-6. O lançamento aconteceu a 6 de novembro no Centro de Lançamento de Satélites de Taiyuan, na província de Shanxi.

#China sends 13 satellites into orbit with a single rocket, including the world's first 6G experiment satellite. pic.twitter.com/c10PmPJf11 - Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) November 6, 2020

O satélite, com 70kg, tem como objetivo verificar o desempenho da transmissão de dados através da utilização de ondas terahertz e testar múltiplas aplicações de proteção ambiental, prevenção de catástrofes e em cidades inteligentes, de acordo com a China Global Television Network.

A tecnologia de acesso móvel da próxima geração começa assim a ganhar força numa altura em que o 5G ainda não se tornou global - os países asiáticos como a China e Coreia do Sul levam vantagem. A indústria estima que o 6G será uma realidade já em 2030.

A Samsung espera que o seu Setor de Radiocomunicações da UIT comece a trabalhar nesta tecnologia em 2021, com a norma a ser concluída em 2028, para que as primeiras implementações aconteçam em dez anos.

A acompanhar esta evolução, surgem outros desafios, como a exigência no envio de dados cem vezes superior à do 5G e uma latência abaixo do milissegundo, declara um executivo da AT&T Mazin Gilbert.

Com o objetivo de conduzir ao desenvolvimento do 6G e estabelecer a América do Norte como líder global na tecnologia, os operadores americanos Verizon, AT&T, T-Mobile US e US Cellular juntaram-se, no mês de outubro, à Next G Alliance para começar a desenvolver a tecnologia.

A NTT Docomo - principal empresa de telecomunicações no Japão - começou a desenvolver a tecnologia 6G em janeiro deste ano, com o objetivo final de um lançamento comercial até 2030, e em maio, a China Unicom e a ZTE - ambas empresas de telecomunicações - assinaram um acordo estratégico também com o propósito de desenvolver a tecnologia.