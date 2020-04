China pede a Estados Unidos que cumpram obrigações para com a OMS

Esta terça-feira, Donald Trump anunciou que o país iria suspender o financiamento à Organização Mundial de Saúde (OMS), acusando a organização de falta de transparência na emissão de avisos sobre a pandemia. Além disso, Trump alegou ainda que os quase 400 milhões de dólares que o país entrega à OMS são um pesado fardo, referindo que a China contribuía para a OMS com um valor bastante mais baixo.

Esta quarta-feira, durante uma conferência de imprensa na China, um porta-voz do governo chinês, Zhao Lijian, instou os EUA a “cumprir com as suas obrigações”, avança a agência Reuters. O porta-voz chinês indicou ainda que “a China analisará as questões relevantes tendo em conta as necessidades da situação”. Na mesma conferência de imprensa, Lijian referiu que a decisão de Washington de suspender o financiamento da OMS afetaria todos os países do mundo, quando a pandemia de covid-19 já infetou mais de dois milhões de pessoas.

Atualmente, os Estados Unidos têm a maior contribuição para o orçamento da Organização Mundial de Saúde, num total de 196 países. Os mais de 400 milhões de dólares (um valor acima de 365 milhões de euros) financiados pelos EUA representaram quase 15% do orçamento total da organização.

Após o anúncio feito por Donald Trump, António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, emitiu um comunicado onde referia que “este não é o momento para reduzir os recursos das operações da OMS ou de qualquer outra organização humanitária na luta contra a covid-19”.

Segundo indica a NBC, os congressistas democratas já questionaram a autoridade de Donald Trump para suspender unilateralmente o financiamento dos Estados Unidos à OMS.