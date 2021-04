Chuteiras de Messi leiloadas por um valor recorde de cerca de 144 mil euros

Chuteiras do futebolista Lionel Messi leiloadas por um valor recorde de cerca de 144 mil euros © Leiloeira Christie's

As chuteiras usadas pelo futebolista argentino Lionel Messi para quebrar o máximo de golos num só clube foram leiloadas por um valor recorde de cerca de 144 mil euros, para fins de caridade, foi hoje anunciado pela Christie's.

Doadas por Lionel Messi, do FC Barcelona, ao Museu Nacional de Arte da Catalunha, as chuteiras foram leiloadas por 125 mil libras (cerca de 144 mil euros), em benefício do Projeto de Artes e Saúde do Hospital Universitário Vall Hebron, em Barcelona.

As chuteiras fizeram história nos pés de Messi em 22 de dezembro de 2020, quando o argentino quebrou o recorde do maior número de golos por um único clube ao marcar o seu 644.º pelo FC Barcelona, no triunfo por 3-0 em casa do Valladolid.

O brasileiro Pelé era o anterior detentor do recorde de golos ao serviço de um emblema, o Santos, que persistia há já várias décadas e tinha sido igualado por Lionel Messi no jogo anterior, no empate a 2-2 com o Valência, em 19 de dezembro de 2020.

As chuteiras usadas para marcar o golo que bateu o recorde contra o Valladolid foram assinadas por Lionel Messi.

Depois de inicialmente terem sido exibidas no Museu Nacional de Arte de Catalunha, as botas de Messi foram oferecidas em leilão para arrecadar fundos em prol do programa de Artes e Saúde do Hospital Universitário Vall Hebron.