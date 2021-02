Cientista teme que mutações da variante do Reino Unido afetem vacinas 

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo). © Gonçalo Delgado/Global Imagens

"É inevitável que o vírus continue a sofrer mutações porque é a natureza, é a evolução. O que é preocupante é que a (B)117, a variante que temos em circulação há semanas ou meses, está a começar a adquirir novas mutações, o que pode afetar a forma como abordamos o vírus em termos de imunidade e a eficácia das vacinas", disse a diretora do Consórcio Covid-19 Genomics UK (COG-UK), Sharon Peacock, à BBC.

Esta rede de laboratórios públicos e independentes faz a sequenciação do genoma do vírus em milhares de testes por dia para identificar mutações e potenciais novas variantes.

A variante B117 foi primeiro identificada na região de Kent, no sul de Inglaterra, em setembro do ano passado e é considerada responsável pela vaga de milhares de casos de covid-19 no final de 2020 e início de 2021 que levou o Governo britânico a declarar em 04 de janeiro o confinamento nacional que ainda está em vigor.

Esta variante já foi encontrada em mais de 50 países, incluindo em Portugal.

Nas últimas semanas, as autoridades de saúde britânicas identificaram dezenas de casos em Bristol, no sul de Inglaterra, e em Liverpool, no Norte, com mutações diferentes que são motivo de preocupação e estão a ser investigadas.

A análise de testes a pessoas infetadas em Bristol encontrou uma mutação tipo E484K, que afeta a forma como o vírus adere às células das pessoas, também encontrada na variante B1351, detetada na África do Sul, e variante B1128, detetada no Brasil.

Esta mutação permite ao coronavírus escapar aos anticorpos desenvolvidos, seja pelas vacinas ou por infeção anterior.

O grupo de cientistas da Universidade de Oxford que desenvolveu uma vacina contra a covid-19 com a farmacêutica AstraZeneca afirmou na semana passada que a vacina é eficaz contra a variante B117, do Reino Unido, mas é menos eficaz contra a variante B1351, da África do Sul.

Peacock, professora de Microbiologia e Saúde Pública na Universidade de Cambridge disse que "é preocupante que a (B)117, que é mais transmissível e se espalhou pelo país, esteja agora a sofrer mutações e a desenvolver esta nova mutação que pode ameaçar a vacinação".

A cientista admite que, por ser mais contagiosa, a variante B117 "espalhou-se pelo país e provavelmente vai espalhar-se pelo mundo", mas disse que ainda está por provar se é mais mortífera ou se o aumento do número de mortes se deve à sua maior transmissibilidade.

O Reino Unido registou 1.001 mortes de covid-19 até quarta-feira, somando 114.851 desde o início da pandemia covid-19, o balanço mais alto na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.355.410 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.885 pessoas dos 778.369 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.