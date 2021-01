Cinco ciberburlas comuns e como evitá-las

cibercrime, cibersegurança, phishing, hacker © Pixabay

No último ano, as fraudes online com maior recorrência dizem respeito à pandemia da covid-19, nomeadamente com esquemas que incluem as autoridades de saúde ou a oferta de equipamento de proteção difícil de encontrar no mercado.

Até meados de dezembro passado, e só nos EUA, as autoridades receberam mais de 275 mil relatos de fraudes e roubos de identidade relacionados com a pandemia, que resultaram em perdas de mais de 210 milhões de dólares. Mais recentemente, a ESET tem registado fraudes em torno do início do processo de vacinação.

No entanto, não é só em torno dos temas mediáticos que este tipo de burlas acontece e, a ESET alerta para cinco situações a que deve ter atenção.

Lojas e leilões online

Uma das muitas formas que os cibercriminosos utilizam para atingir os seus fins é através das compras online. Durante a pandemia, foi registado um crescimento de e-commerce e, por consequência, este é um dos meios nos quais deve ter especial atenção.

Este tipo de esquemas pode, por exemplo, ir ao ponto de se criar um website de comércio eletrónico completo - que imita uma loja de confiança - mas no qual os produtos apresentam preços inferiores ao normal. Ainda que, no final da compra perceba que não se trata da página oficial da marca ou de uma compra real, depois de introduzidos os dados do cartão é possível que os cibercriminosos já tenham os dados que pretendem.

Outra tática similar consiste na criação de sites de leilões fraudulentos, onde são leiloados produtos que, na verdade, os burlões não possuem. Muitas vezes, estes "leilões" são copiados de leilões reais em websites fidedignos. Quando o leilão é "ganho", o utilizador paga o preço indicado, mas não chega a receber nada.

Assim, é aconselhado que tenha sempre especial atenção às informações da página como os termos de serviço, privacidade e políticas de devolução, bem como procurar comentários feitos por outros utilizadores que já tenham realizado ali uma compra.

Caso o vendedor peça para partilhar demasiada informação pessoal, isso também deverá ser entendido como um sinal de alarme.

Burlas "money mule"

Os chamados "money mule scams" podem surgir de diversas formas. Contudo, o objetivo é sempre o mesmo - mover dinheiro proveniente de atividades ilícitas sem deixar rasto.

De forma a cumprir este objetivo, quem comete este tipo de fraude utiliza diversos métodos, incluindo esquemas para trabalhar a partir de casa ou utilizando serviços de encontros online para criar uma relação.

A partir do momento em que essa relação é estabelecida, estes enviam dinheiro e pedem que seja repassado a um terceiro. Este tipo de esquema pode causar-lhe vários problemas, nomeadamente com o seu banco ou, na pior das hipóteses, ver-se envolvido em investigações sobre lavagem de dinheiro com consequências potencialmente muito sérias.

O conselho, neste caso, é muito simples - se o trabalho em questão inclui a transferência de dinheiro para terceiros, não aceite.

Burlas com prémios

Esquemas que envolvem prémios estão classificados como "advance-fee frauds", isto é, fraudes que consistem em convencer a vítima a avançar uma determinada quantia para que possam receber um prémio mais vultuoso.

Normalmente começa quando a vítima recebe um email, uma mensagem ou até um telefonema a indicar que a pessoa em questão ganhou uma grande quantidade de dinheiro. A mensagem pode incluir, desde logo, algumas técnicas para pressionar a vítima - com um curto período de tempo para responder, por exemplo, ou indicar que, para receber o prémio, será necessário primeiro cobrir os "custos de envio" ou alguma outra "taxa".

Outro dos esquemas consiste em convencer as potenciais vítimas a participar numa competição ou concurso e, depois, dizerem-lhe que poderão aumentar as suas hipóteses de ganhar pagando para obter acesso a algum tipo de bónus.

Os conselhos para evitar este tipo de esquemas passam por ativar e configurar os filtros de spam para que não receba estas mensagens. No entanto, mesmo que cheguem, deve primeiro interrogar-se se concorreu a alguma coisa e, se a resposta for não, ignore.

Contudo, se chegar a lê-las e se começa a interrogar-se sobre se são ou não genuínas, deverá procurar alguns dos sinais de alerta mencionados anteriormente, nomeadamente pedirem-lhe que avance com dinheiro para poder receber o seu "prémio". Se ficar mesmo assim na dúvida, pode sempre contactar diretamente o suposto promotor do concurso e, o mais certo, é não encontrar qualquer informação.

Burlas de impostos

As burlas relacionadas com impostos costumam surgir sazonalmente, com por exemplo na época dos reembolsos do IRS, variando a data em função do calendário fiscal de cada país.

A mais frequente consiste no envio de emails de phishing que se fazem passar pelas autoridades fiscais locais e que são usados para tentar obter dados pessoais das vítimas, dessa forma possibilitando o roubo de identidade, o qual pode posteriormente ser usado para cometer crimes em nome das vítimas.

Por exemplo, os cibercriminosos por detrás deste tipo de ataques poderão enganar a vítima dizendo que esta tem um determinado imposto em atraso e que irá ser multado caso não o pague rapidamente.

Existem múltiplas formas de se proteger deste tipo de burlas. Caso receba um email que diga ter sido enviado pela Autoridade Tributária, ou outra organização fiscal, e que solicite qualquer tipo de pagamento, deverá primeiro contactar diretamente essa entidade através dos contactos listados no website oficial.

Existem, no entanto, sinais de alarme óbvios, como um email que peça o pagamento de um imposto que, na realidade, nunca teve de pagar porque não se enquadra no seu perfil fiscal. Se chegar ao ponto, não tão comum, de receber um telefonema de alguém que diga pertencer ao fisco e que lhe peça algum pagamento indevido, deverá desde logo anotar o número de telefone a partir do qual é feito o contacto e exigir saber a identificação dessa pessoa, fazendo depois o reporte às autoridades competentes.

Burlas relacionados com investimentos

As burlas relacionadas com investimentos surgem habitualmente sob a forma da promessa de elevados e rápidos lucros ou através de "dicas confidenciais" que irão dar-lhe a oportunidade de ganhar uma enorme quantia de dinheiro.

Apesar deste tipo de ofertas variar, a mensagem-chave é sempre a mesma - irá ser capaz de multiplicar o seu investimento rápida e facilmente. Os criminosos empregam diferentes estratégias para enganar as vítimas, incluindo esquemas de pirâmide, chamadas telefónicas com ofertas diretas ou "pump and dumps" - esta última é uma forma de fraude de valores mobiliários que envolve o aumento artificial do preço de uma ação detida por meio de declarações positivas falsas e enganosas, a fim de poder vender a um preço mais alto uma ação comprada muito mais barata.

Qualquer que seja o esquema específico, começa normalmente através da abertura de uma linha de comunicação com a vítima, como um email. Assim, tentarão descrever um esquema através do qual poderá facilmente multiplicar o seu investimento inicial; ou poderão também fazer-se passar por um representante de uma empresa de investimentos verdadeira.

Uma alternativa é o potencial negócio ser efetivamente real, mas o dinheiro enviado para o "representante" para concretizar o "investimento" desaparecer e nunca ser aplicado.