Cinco vantagens da flexibilidade horária em teletrabalho

Desde março que o regime de teletrabalho é uma realidade predominante na vida dos profissionais portugueses.

Esta constante, que parece ter vindo para ficar, tem resultado, segundo a empresa especializada em recursos humanos, Adecco, no aumento das horas de trabalho, de stress e de cansaço.

Com esta problemática generalizada é preciso repensar o entendimento de um horário de trabalho flexível, algo que já vinha a crescer e a ganhar adeptos nos últimos tempos.

A Adecco defende que a flexibilidade laboral não significa o incumprimento de prazos ou o insucesso de alguma empresa, mas permite que um colaborador adapte as condições, como o horário, o ambiente e local a partir do qual trabalha, para que obtenham resultados positivos.

A pensar nisso, a Adecco apresenta algumas vantagens que se podem retirar da implementação desta prática, das quais sublinhamos cinco:

1. Permite que os empregados produzam melhores resultados

Cada caso é um caso, e assumir que todos os trabalhadores concentram as suas horas de maior produtividade entre as 9 e as 18h pode ser um erro crasso.

A empresa líder de recursos humanos afirma que quando um funcionário é limitado por um horário rígido, os níveis de distração aumentam e os de qualidade de trabalho e produtividade diminuem.

Assim, assumir os horários de trabalho com maior liberdade pode consequentemente significar o aumento de sucesso por parte dos trabalhadores para desempenhar as tarefas que enfrentam diariamente.

Segundo a Adecco, e de acordo com o estudo "O impacto da flexibilidade do trabalho no desempenho dos empregados", é possível identificar uma tendência positiva quando aplicadas estas medidas. Há um aumento da satisfação profissional, eficiência e rentabilidade global de negócios.

2. Satisfação profissional

O mercado de trabalho está em constante mudança e estima-se que, durante os próximos dois anos, a geração millennial ocupe cerca de 50% do mesmo.

Para a geração de novos trabalhadores, valorizar a condição e satisfação profissional representa um fator de importância acrescida e, essa satisfação tende a aumentar quando os colaboradores têm controlo sobre as suas rotinas e horários.

As alterações que se têm sentido, apressadas pela pandemia, mostraram às empresas os benefícios que podem ter com a adaptação a esta realidade, tais como um crescimento empresarial e uma melhor rentabilidade.

3. As empresas com acordos de trabalho flexíveis têm maior retenção de colaboradores

A rotatividade constante de colaboradores, para além de representar custos para a empresa, pode afetar o bom funcionamento de uma equipa.

Com a aplicação de horários de trabalho mais flexíveis, e com a sua repercussão a apresentar indicadores positivos, há também um crescimento no nível de compromisso que os colaboradores têm para com a empresa.

Numa geração que prioriza as condições de satisfação e as liberdades laborais, a conquista dos trabalhadores deve passar por esta adaptação. Entre os benefícios existentes, os acordos de trabalho flexível representam o fator mais apelativo que uma empresa pode oferecer.

4. Maior variedade de talentos

A Adecco afirma que as empresas limitam muito o seu campo de busca quando não incluem a flexibilidade de horário nas condições apresentadas e que os melhores profissionais desconsideram de imediato essa opção.

Quer seja por questões de produtividade, ou pelos jovens concluírem os seus estudos numa idade mais avançada e não terem disponibilidade total, o trabalho regular das 9h às 18h nem sempre é compatível com aquilo que se procura numa proposta.

Com os futuros promissores a preferirem um regime livre, as empresas que se sentem confortáveis em oferecer flexibilidade aos empregados são mais suscetíveis a atrair os melhores talentos.

5. Melhor saúde mental

Quando a questão colide com a qualidade da saúde mental, é necessária uma atenção superior, especialmente em tempos de pandemia.

A empresa de recursos humanos vem alertar para as consequências negativas que a rigidez de horário pode causar no bem-estar dos trabalhadores e que resulta em níveis elevados de stress entre trabalhadores.

Com a adaptação ao novo mundo do trabalho, e às novas prioridades, as empresas poderão experimentar um aumento de produtividade social e económico.