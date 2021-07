"Cinema ao ar livre": CTT e Cine-caravana vão levar a cultura a todo o país

As datas das próximas sessões já podem ser consultadas no site dos CTT.

Dinheiro Vivo 22 Julho, 2021 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tendo em conta que a pandemia ainda não acabou e que os aglomerados em espaços fechados devem continuar a ser evitados, a iniciativa, com apoio das produtoras Pixeladepto e Goodstaff, surge como uma alternativa para trazer às populações eventos culturais em segurança.

"A CINE-CARAVANA é uma sala de cinema móvel, que transporta um ecrã insuflável de 5 metros, projetor, sistema de som, que se instala e desinstala em trinta minutos em qualquer praça sem interferir com a organização dos espaços ou como património", explicam os CTT em comunicado.

De acordo com o planeado, as plateias montadas em praças e jardins vão suportar entre 50 a 200 pessoas sentadas, dependendo das medidas de segurança estipuladas pelas autoridades de saúde relativamente à pandemia da COVID-19.

A primeira paragem é já no próximo dia 28 de julho, em Braga, e em dois meses as sessões de cinema vão percorrer todos os distritos portugueses. Um projeto cultural que terá ainda o apoio de figuras conhecidas do mundo artístico, como Beatriz Costa e Vasco Santana.

Para a associação dos CTT, a iniciativa reforça igualmente a coesão territorial e o seu "importante papel na ligação entre pessoas, empresas e território".

Já é possível consultar o calendário de todas as sessões programadas nas redes sociais da Cine-Caravana e dos CTT ou no site.