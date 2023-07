Cinema na vinha está de volta com sessões até setembro

© Direitos Reservados

O ciclo de "Cinema na Vinha" promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) está de volta. De 6 de julho a 1 de setembro há cerca de duas dezenas de filmes em exibição em nove quintas da região e nos jardins da Casa dos Vinhos Verdes, no Porto.

O evento, que inclui prova de vinhos e outras atividades preparadas em cada um dos locais, tem curadoria de Paulo Cunha e de Tiago Fernandes, sendo o terroir o tema da edição deste ano, "transpondo da vitivinicultura para a tela o conceito focado num tipo de cinema que também se centra num território particular, com traços distintivos e que reproduz imagens e sons singulares que servem como matéria-prima para obras únicas", explica a CVRVV em comunicado. Uma 'viagem' começa no Japão e que termina no Brasil.

"Este ciclo de cinema na vinha é já, há alguns anos, procurado por vários públicos na cidade do Porto e na Região, pelo que este ano decidimos reforçar a programação e eleger o terroir como tema central para viagens pelo mundo durante todo o verão. Apostamos num formato descontraído que permite visitar o Palacete e usufruir dos jardins, ao mesmo tempo que podem ser provados os vinhos da Região, sorvetes criados a partir de castas icónicas e outros produtos que harmonizam perfeitamente. Nas quintas, a hospitalidade dos produtores e a crescente oferta de enoturismo que se vai afirmando por toda a Região garantem programas exclusivos em diferentes locais, celebrando sempre o Vinho Verde", destaca Dora Simões, Presidente da CVRVV.

As sessões têm início pelas 21h30 e são limitadas a um máximo de 50 pessoas. Os bilhetes estão disponíveis em www.vinhoverde.pt ou através dos contactos de cada espaço aderente: Adega Cooperativa de Felgueiras, Casa da Tojeira, Quinta da Raza, Quinta de Santa Cristina, Adega de Ponte de Lima, Quinta da Aveleda, Monverde Wine Experience Hotel, Quinta de Lourosa e Quintas de Melgaço.

A primeira sessão, já na quinta-feira, dia 6, é nos jardins da Casa do Vinho Verde, na Rua da Restauração, no Porto. Com inscrição obrigatória, as sessões têm um custo de 10 euros por pessoa e incluem a visita guiada ao Palacete Silva Monteiro, as provas de Vinhos Verdes e a sessão de cinema. Até setembro, há uma dezena de filmes para ver no jardim:

06 de julho | Alcarràs (Carla Simón, 2022), 120 minutos

07 de julho | Onde Fica a casa do meu amigo (Abbas Kiarostami, 1987), 84 minutos

20 de julho | Uma Pastelaria em Tóquio (Naomi Kawase, 2015), 113 minutos

21 de julho | Estrada Fora (Panah Panahi, 2021), 93 minutos

03 de agosto | Ice Merchants (João Gonzalez, 2022) 14 minutos + Entre Ilhas (Amaya Sumpsi, 2022), 76 minutos

04 de agosto | A Cordilheira dos Sonhos (Patrício Guzmán, 2019), 84 minutos

17 de agosto | A Mulher Sem Cabeça (Lucrecia Martel, 2008), 87 minutos

18 de agosto | Mustang (Deniz Gamze Ergüven, 2016), 97 minutos

31 de agosto | Movimento em Falso (Wim Wenders, 1975) 103 minutos

01 de setembro | Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos (João Salaviza e Renée Messora Nader, 2018), 110 minutos