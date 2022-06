Citroën Ami Buggy esgota em menos de 20 minutos

Pedro Junceiro/ Motor 24 23 Junho, 2022 • 12:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi mais um caso típico de sucesso associado a uma edição limitada. O Citroën AMI Buggy foi colocado à venda na plataforma online ao meio-dia de 21 de junho e menos de 20 minutos depois já não restavam unidades para eventuais interessados.

No caso do My Ami Buggy, o cliente mais rápido conseguiu completar todo o processo de compra para adquirir o seu exemplar em apenas dois minutos e 53 segundos, pelo que irá receber um dos 50 exemplares numerados e personalizados com o seu nome, que lhe será entregue num local à sua escolha, durante a segunda quinzena de agosto.

Recorde-se que este quadriciclo elétrico caracteriza-se pelo seu modo de comercialização inteiramente online: desde a descoberta do produto, à encomenda, ao pagamento e ao agendamento da entrega, tudo é feito, com enorme simplicidade, no site de vendas online.

Baseado no concept apresentado em dezembro de 2021, o Ami Buggy nasceu o desejo de realizar uma série muito limitada, de modo a satisfazer a forte procura por parte do público. Perto de 1800 pessoas manifestaram o seu desejo de comprar esta nova versão exclusiva do Ami.

Com visual aventureiro, o My Ami Buggy representa a liberdade de movimentos e o espírito das férias, com o seu interior aberto ao exterior. Em vez das tradicionais portas apresenta portões metálicos tubulares, o tejadilho também desapareceu, surgindo uma capota macia amovível para aproveitar ao máximo os grandes espaços abertos.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt