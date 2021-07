CMVM suspende negociação das ações da SAD do Benfica e investiga participações

Sport Lisboa e Benfica (SLB), Estádio da Luz, futebol (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Estão suspensas de negociação na bolsa de Lisboa as ações da SAD do Benfica. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pretende que a sociedade anónima desportiva dos encarnados comunique aos investidores todos os factos relevantes dos últimos dias, nomeadamente os que envolvem Luís FIlipe Vieira, presidente do clube suspenso de funções, refere o comunicado divulgado esta segunda-feira.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, para a incorporação de informação", assim refere o documento.

Num comunicado separado, a CMVM explica que está a investigar potenciais acordos de compra e venda de ações que envolvem, entre outros, Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, o maior acionista individual da SAD do Benfica.

O caso ganha mais relevância porque está a decorrer uma oferta de obrigações da SAD do clube junto do retalho, com prazo até 2024, no valor de 35 milhões de euros e com uma taxa de 4%. As subscrições destas obrigações poderão ser feitas até 23 de julho; o prazo para modificar ou revogar as ordens de subscrição de obrigações termina na terça, 13 de julho, segundo o prospeto da operação.

A CMVM, por causa desta situação, admite revogar todas as ordens de subscrição das obrigações que sejam emitidas até 16 de julho.

"A CMVM tem vindo igualmente a avaliar possíveis impactos destas circunstâncias nas condições de negociação em mercado e na oferta pública de subscrição de obrigações em curso, com vista à adoção de medidas extraordinárias que possam vir a revelar-se necessárias para proteção dos investidores, sem prejuízo de até ao dia 16 de julho serem revogáveis todas as ordens de subscrição emitidas", assim refere o comunicado.

Luís Filipe Vieira foi detido na semana passada por suspeita de vários crimes económico-financeiros, ao abrigo da operação Cartão Vermelho. O dirigente encontra-se atualmente em prisão domiciliária até que seja paga uma caução de três milhões de euros.

Em causa, segundo o Ministério Público, estão "negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades", ocorridos "a partir de 2014 e até ao presente", suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento".

Participações sob suspeita

A CMVM também comunicou que está a investigar alegado contratos de compra e venda de ações que envolvem Luís Filipe Vieira, José António dos Santos, o norte-americano John Textor, o empresário da construção civil José Guilherme, a empresa Quinta de Jugais e o próprio Sport Lisboa e Benfica.

José António dos Santos é o maior acionista individual da SAD do Benfica, com 16,33% das ações. José Guilherme conta com 3,73% dos títulos; a Quinta dos Jugais conta com 2% e Luís Filipe Vieira detém uma participação de 3,28%.

No passado sábado, o semanário Nascer do Sol deu conta de um alegado contrato-promessa de compra e venda de 25% das ações da SAD do Benfica que envolve John Textor. Segundo o jornal, John Textor terá comprado as ações a Luís Filipe Vieira e a José António dos Santos por 50 milhões de euros, tendo dado um sinal de um milhão de euros.

Esta segunda-feira, o empresário norte-americano informou que ainda não tem planos para o Benfica. "Não comprei ações do Benfica", comunicou John Textor em texto publicado na sua página pessoal. Textor apenas confirmou negociações com José António dos Santos e o grande interessa na história do clube da Luz, considerado um "gigante adormecido" pelo empresário.

José António dos Santos, segundo a mesma publicação, terá comprado as participações de José Guilherme e da Quinta de Jugais. A operação, a confirmar-se, não foi comunicada ao mercado, violando as regras do Código de Valores Mobiliários, que determina a divulgação de todas as operações de compra e venda de participações que envolvem pelo menos 2% do capital social de uma cotada.

A CMVM tem "fortes indícios" que José António dos Santos tenha comprado as participações e que depois tenha alienado a participação.

Até que sejam prestados esclarecimentos, o regulador dos mercados admite suspender os direitos de voto de Vieira e José António dos Santos.

(Notícia atualizada às 9h25 com mais informação divulgada pela CMVM)