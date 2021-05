Código dos Valores Mobiliários sofre "maior revisão em 20 anos" para atrair investidores

Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes © DR

O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, anunciou na conferência de imprensa do Conselho de Ministros que o Governo aprovou a proposta de alteração ao Código de Valores Mobiliários (CVM), com uma mensagem clara: é a revisão "mais significativa dos últimos 20 anos", que "favorece a chegada do investimento internacional e simplifica a entrada de novas empresas no mercado capital nacional".

A ideia base passa por favorecer a "chegada de investimento internacional e simplifica e torna mais acessível a entrada de novas empresas para o mercado nacional". Desde logo há uma aposta grande "na simplificação, com o alinhamento com o mercado europeu".

"O nosso mercado tinha especificidades próprias e aproximação à Europa favorece a chegada de investidores internacionais e traz maior segurança jurídica", explicou o secretário de Estado, que quer assim evitar diferentes interpretações.

Há alterações depois para facilitar a vida às empresas, já que se institui o voto plural, para "uma clara diferenciação entre direitos de voto e direitos económicos" para facilitar o acesso às PME que querem capitalizar e expandir atividades, dando-lhes maior gestão dos negócios que conseguiram criar.

Também se procurou, indica o responsável, de alterações nas participações qualificadas, para "maior harmonização", eliminando o limiar de 2%, que passa a 5%, mas também clarificações relacionadas com as OPA e maior simplificação e utilização das ferramentas eletrónicas na comunicação com a CMVM.