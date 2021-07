Colónia O Século reabre com medidas anti-covid

Colónia Balnear "O Século" © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A colónia balnear o Século, a mais antiga do país, vai reabrir na segunda-feira 12 de julho por um período de dois meses, com medidas anti-covid garantidas. A colónia destina-se a crianças dos seis aos 12 anos e está dividida por oito turnos até 4 de setembro.

A colónia está a funcionar apenas em regime fechado, com o objetivo de diminuir o risco de contágio de covid-19; os turnos e a ocupação nas camaratas vão estar reduzidos para metade e todas as crianças e monitores vão ser testados no início e no fim de cada turno. A Fundação adianta que ainda há algumas vagas, em especial para o mês de agosto, com as inscrições a .serem feitas através do mail colonia@oseculo.pt .

Com a ajuda da Fundação AGEAS, do Grupo AGEAS Portugal, a colónia conseguiu renovar as instalações, depois de uma campanha nas redes sociaisque angariou 10 mil euros para reabilitar camaratas e outros espaços.

A Colónia de Férias da Fundação "O Século" nasceu da antiga Colónia Balnear Infantil " O Século", em São Pedro do Estoril. Ocupa o edifício de uma antiga fábrica de conservas, desde 10 de Setembro de 1927, concretizando a ideia do então jornalista e diretor do extinto Jornal O Século, João Pereira da Rosa, com o objetivo de proporcionar às crianças dias de férias na praia.