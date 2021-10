Com o preço dos combustíveis a subir, estes são os troques para poupar

Motor 24 15 Outubro, 2021 • 14:02 Partilhar este artigo Facebook

Muitos dos nossos vícios de condução traduzem-se em gastos desnecessários de combustível. Numa altura em que abastecer o depósito sai bastante caro, saiba que existem pequenos truques - provavelmente, até já conhecerá alguns - para que consiga poupar alguns litros (e euros) enquanto conduz.

1. Desligue o motor

A maior parte dos automóveis atuais à venda no mercado já conta com o eficaz sistema Start-Stop, que desliga o motor assim que o condutor deixa o carro em 'ponto morto', reativando-o quando é chegado o momento de seguir a marcha (seja pressionando o acelerador, o pedal da embraiagem ou tirando o pé do travão, consoante a marca). Assim, durante o período em que o veículo está imóvel, não está a consumir. Se não tem este sistema no seu carro, aplicar esta filosofia ao seu automóvel pode parecer pouco prático mas, acredite, ao desligar e voltar a ligar está a poupar! Contudo, faça-o apenas quando tiver a certeza que vai ter uma paragem mais prolongada: os modelos com start-stop têm sistemas elétricos e alternador reforçado para o maior número de ciclos de arranque. Um carro sem esse sistema não, pelo que só deve fazê-lo se tiver a certeza de que não se vai mover durante um minuto, por exemplo.

2. Feche as janelas

Em cidade, a baixa velocidade, até pode preferir conduzir de janela aberta a ligar o ar condicionado. No entanto, em estrada, fazer isto não é grande ideia. Em alta velocidade, o ar que entra pelas janelas aumenta o arrasto do carro ao interromper o fluxo aerodinâmico (lembre-se que tudo nas linhas do carro foi pensado para obter um determinado efeito aerodinâmico), obrigando a um maior esforço do motor, logo a um maior consumo de combustível.



3. Tenha os pneus em bom estado

Irregularidades e defeitos na estrutura ou na pressão dos pneus representam um perigo porque alteram o comportamento do automóvel. Os pneus em maus estado reduzem a eficiência de rolamento, obrigando a um maior esforço do motor, logo a maiores consumos. Também o mau alinhamento da suspensão pode representar gasto adicional de combustível.

4. Troque de mudança no tempo certo

Saber controlar a caixa de velocidades correctamente implica ter a noção de que a primeira serve apenas para por a viatura em movimento e que, percorridos alguns metros, convém meter a segunda. Se "esticar" muito as rotações do motor e não fizer a passagem de caixa no tempo ideal, aumenta o consumo. Muitos dos novos modelos têm já um aviso que indica quando deve fazer a passagem de caixa. Seja como for, não estique a mudança ou não deixe as rotações descerem muito de forma a que o motor comece a dar sinais de falta de força. Está a esforçá-lo em vão.



5. Não descure a manutenção

A manutenção garante as boas condições de funcionamento do motor, dos sistemas de apoio e componentes. Se não tiver o cuidado de respeitar os períodos recomendados pelo fabricante para manutenção, dificilmente conseguirá manter a boa saúde do motor o que invariavelmente resulta em consumos desnecessários. Por isso não adie a ida à oficina.



6. Tire partido da inércia

A condução ideal é tranquila e constante. Está a ver o semáforo e sabe que vai ficar vermelho. Quantas vezes mantém o pé no acelerador para depois ter de travar bruscamente? Se sabe que vai ter de parar, tire o pé do pedal e deixe que o carro se imobilize naturalmente. Assim poupa combustível e, quando travar, vai acabar por ser mais suave, não desgastando tanto as pastilhas de travão.



7. Deixe de acelerar

No inverno, os componentes internos do motor levam mais algum tempo a atingir a temperatura óptima para funcionamento, mas se pensa que aquelas pisadelas enérgicas no pedal do acelerador ajudam a aquecer o motor mais rapidamente, está enganado. Os motores modernos não necessitam dessa 'artimanha', bastando arrancar de forma e conduzir tranquilamente nos primeiros quilómetros. Assim, evita gastos com o combustível e despesas de eventuais problemas com o motor.



