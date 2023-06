Comendador Rui Nabeiro distinguido com título de "filho adotivo" de Badajoz

Homenagem ao comendador em Badajoz © DR.

O Comendador Rui Nabeiro foi reconhecido como "filho adotivo" de Badajoz a título póstumo pelo Ayuntamiento de Badajoz, a mais alta distinção que sublinha o seu compromisso em vida com a cidade vizinha, com a qual sempre manteve estreitos laços profssionais e afetivos.

A cerimónia teve lugar no salão nobre do município de Badajoz, com a presença do presidente Ignacio Gragera e do presidente do conselho de administração do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, o filho do comendador, João Manuel Nabeiro, acompanhado da família e de outras entidades espanholas e portuguesas.

"O meu Pai tinha a cidade de Badajoz no seu coração e eu sou um testemunho vivo de que tudo fez, dentro das suas possibilidades, para unir, com fortes laços Badajoz e Campo Maior", sublinha João Manuel Nabeiro, explicando que o perdurar dos laços com Badajoz era um dos desejos do Comendador.

"Que assim seja. O comendador Rui Nabeiro, apesar de ser um filho orgulhoso de Campo Maior, sentia que uma parte dele também estava em Badajoz e com os seus habitantes, a quem estava sempre pronto para esticar a mão com o seu coração", termina.

De recordar que o Comendador Rui Nabeiro já tinha sido distinguido em 2011 com a Medalha da Extremadura, a mais importante distinção atribuída desta região espanhola, além de ter sido cônsul honorário de Espanha em Elvas e reconhecido com a Comenda da Ordem de Isabel, a Católica pelo Rei de Espanha, Juan Carlos, em 2009.