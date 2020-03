Comissão Europeia fecha escolas e creches em Bruxelas

A Comissão Europeia decidiu fechar as escolas e creches que servem os filhos dos funcionários do executivo comunitário em Bruxelas. “A partir do dia 16 de março, todas as escolas, creches e jardins-de-infância da Comissão Europeia serão fechadas como medida de precaução, para reduzir a propagação do vírus”, refere um comunicado emitido esta quinta-feira, dia 12 de março.

As medidas incluem ainda o teletrabalho para o pessoal não essencial. Quanto aos funcionários em lugares críticos vão continuar a ir trabalhar, por turnos. “Qualquer pessoa que apresente sintomas deve ficar em casa em isolamento”, refere a nota da Comissão Europeia (CE).

“As reuniões e eventos com trabalhadores oriundos de outros países serão através de videoconferência ou adiadas. E caso as reuniões ocorram, são registados todos os participantes”.

As ações de formação e aulas para os funcionários também foram suspensas.

Até agora, a Bélgica regista 314 casos confirmados e três mortes pelo novo coronavírus.