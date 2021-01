Como começar 2021 com boa qualidade de Wi-Fi em casa

Google Wi-Fi são os routers da Google © Unsplash

Dinheiro Vivo 13 Janeiro, 2021 • 13:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O teletrabalho e a frequência com que hoje em dia se trabalha à distância trouxeram novos desafios para toda a população mundial. Seja por razões profissionais, lazer ou pesquisa e acesso a informação, por vezes o acesso regular à internet por parte dos utilizadores compromete a eficiência da mesma.

Seja no local de trabalho ou em casa é essencial ter uma boa conexão à internet.

Atualmente, é comum ter um sem número de dispositivos que se conectam a um só router, o que por vezes pode causar uma queda na cobertura e afetar a velocidade da internet no terminal. Pode ser porque alguém em casa está a ver Netflix em 4K enquanto tenta fazer uma videochamada, ou por outro motivo semelhante.

Se, no seu caso, trabalha a partir de casa, torna-se imperativo intervir antes que esta questão afete ou prejudique o seu trabalho.

O sinal de Wi-Fi pode ser influenciado por paredes, metal e até mesmo certos equipamentos eletrónicos. Desta forma, a primeira sugestão passa por colocar o seu router longe de objetos que emitam ondas eletromagnéticas ou que danifiquem o sinal de Wi-Fi.

Atualizar o firmware do seu router é também uma das cinco dicas mais importantes mencionadas pelo El Mundo, que compilou a lista. A atualização do firmware não só protege o seu router de certos malwares (programas maliciosos), mas também otimiza e melhora o desempenho do seu router, resolvendo pequenos erros que podem ser facilmente solucionados. Para

Outra questão pertinente são os chamados "passageiros clandestinos". Se deixar o seu Wi-Fi sem encriptação ou senha ou password, é possível que alguns vizinhos, amigos ou até mesmo desconhecidos se liguem ao seu router para poupar alguns euros no final do mês. Estas pessoas "indesejadas" atrasam a conexão do seu router e a rapidez da internet na sua casa.

Para evitar estas situações, altere a senha pré-definida e, se você costuma receber visitas em casa, o melhor seria criar uma rede de convidados separada e limitada, protegida com uma senha diferente.

Ainda nesta temática, é importante ter em conta que algumas aplicações comprometem a velocidade e o acesso à internet. Se considera que a velocidade da sua Wi-Fi é baixa, tente desativar serviços que não são prioritários. Se, por exemplo, uma reunião ou uma videoconferência de trabalho prevalecem sob qualquer outro dispositivo da sua casa, peça aos seus familiares para suspenderem a utilização de serviços que exigem elevadas taxas de transferência.

Muitos dos routers mais modernos já contam com serviços como OoS (Quality of Service), que dão prioridade a certas aplicações sobre outras (e vários incluem app para o efeito). Este é um recurso útil para quem precise de racionalizar a internet.

Para alterar as configurações de QoS do router, basta fazer login no dispositivo como administrador, selecionar "Configurações" e de seguida "Configurações sem fio". Encontre as suas configurações de QoS e defina as suas regras. Para terminar, salve a configuração e espere que reinicie.

El Mundo aconselha ainda a utilização de repetidores Wi-Fi (há cada vez mais à venda), dispositivos que recebem o sinal sem fio e o retransmitem. Estas ferramentas são relativamente simples. Caso o sinal de Wi-Fi não chegue a determinados pontos de sua casa, o repetidor aumenta o sinal do seu router principal. Desta forma, o aparelho transporta o sinal de uma área com boa cobertura para as áreas onde é mais fraco.

O local ideal para colocar o repetidor de Wi-Fi é a meio caminho entre o router e o equipamento que recebe o sinal mais fraco, seja ele um telemóvel, um computador ou qualquer outro dispositivo.

F.R.M