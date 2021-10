Como estar preparado para uma entrevista de emprego por videoconferência

Como causar boa impressão numa entrevista de emprego por videoconferência © Rungroj Yongrit/EPA

Dinheiro Vivo 28 Outubro, 2021 • 08:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É certo que o trabalho remoto e os modelos híbridos são métodos que vieram para ficar. Esta tendência fez também crescer o recrutamento à distância. Seja porque não se pode sair de casa - o que acontecia em tempos de confinamento - ou porque os novos modelos de trabalho não exigem que more relativamente perto do seu local de trabalho.

A verdade é que seja presencialmente ou por videochamada, o objetivo é saber passar a mensagem de que é a pessoa ideal para oportunidade a que candidatou.

Contudo, no caso de a entrevista acontecer remotamente, por videochamada ou videoconferência, há alguns cuidados extra para que deixe boa impressão junto do recrutador.

Leia também: Teletrabalho trouxe aumento de produtividade a 63% das empresas

Teste a plataforma antes da entrevista

Seja por Zoom, Teams, Skype, Google Meet ou outra plataforma é essencial que faça testes antes da entrevista. Deve familiarizar-se com a ferramenta para evitar constrangimentos no momento da entrevista. Reveja como ligar e desligar o áudio e o vídeo e, se necessário, descubra também como partilhar o seu ecrã.

Verifique ainda se o microfone e os altifalantes do dispositivo ou auscultadores estão a funcionar corretamente.

Verifique se tem boa ligação de internet

A conexão à internet por cabo é preferível nestas ocasiões, uma vez que é mais rápida e menos sujeita a interrupções. Mas se pretender usar uma ligação wi-fi, certifique-se de que escolhe um local onde a conexão é mais forte.

Se não tiver outra opção, pondere usar a internet móvel.

Tenha atenção ao enquadramento e à iluminação

O cenário que escolhe é importante. Não se esqueça de que todos os detalhes que figurarem no ecrã indicarão informações sobre si. Uma decoração neutra tem a vantagem de concentrar as atenções do entrevistador apenas no que está a dizer.

Certifique-se também de que a área está bem iluminada e sem luz de fundo. Se possível, use luz natural. Limpe qualquer desorganização para fazer com que o ambiente pareça calmo e profissional.

E não se esqueça, deve colocar a câmara ao nível dos olhos. E durante a entrevista, tenha atenção a sua postura e olhe para a câmara. Além de dar a sensação de que está a olhar diretamente para o entrevistador, olhar para a câmara pode também demonstrar confiança.

Desligue as notificações e o som do telemóvel

Deve evitar qualquer tipo de distrações. Por isso desligar as notificações e o som do telemóvel é aconselhado. Assim como numa entrevista presencial é de mau tom o telemóvel tocar, o mesmo se aplica neste formato.

Vista-se tal como se a entrevista fosse presencial

Apesar de estar em casa, não deve descurar da sua apresentação. Vista-se tal como se fosse fazer a entrevista de forma presencial.

A escolha do guarda-roupa deve ser feita a pensar na empresa a que se candidata bem como à função. Tente perceber se a empresa tem um dress code e siga-o. Ainda assim, deve evitar padrões que se tornem distrativos em câmara.

Tenha um plano alternativo para possíveis falhas técnicas

Apesar de toda a preparação, a verdade é que os imprevistos acontecem. Por isso é importante ter um plano alternativo caso haja alguma falha técnica com a internet ou a plataforma de videochamada.

Se usar o computador, tenha à mão o telemóvel ou vice-versa, por exemplo. Assim como os carregadores de ambos.

Prepare-se para a entrevista

E por fim, mas não menos importante: estude a empresa e prepare-se para a entrevista. Uma entrevista por videochamada não deixa de ser uma entrevista. Preparar-se para uma entrevista de emprego é crucial para que seja bem-sucedido. É fundamental que saiba explicar os motivos que fazem de si a pessoa ideal para a oportunidade a que se candidatou.

Assim, é essencial que reveja o seu currículo e que pesquise sobre a empresa. Quanto mais souber sobre seu potencial empregador, maiores serão as hipóteses de conseguir o emprego.

E ainda: O que não dizer numa entrevista de emprego e excluir do CV