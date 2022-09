Como funciona o detetor de acidentes do iPhone?

Motor24 12 Setembro, 2022 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Desde março de 2018 que os fabricantes estão obrigados a incorporar de série em automóveis novos comercializados na Europa um elemento de segurança conhecido como "e-Call", o sistema de localização e chamadas de emergência que permite a qualquer pessoa pedir auxílio após um acidente apenas com o toque de um botão (o sistema também é ativado diretamente se um airbag for acionado). Mas para automobilistas que não dispõem dessa função no seu carro, o iPhone 14 vai disponibilizar recurso de segurança semelhante.

Uma das novidades da mais recente coqueluche tecnológica da Apple é o "Crash Detection", um detetor de acidentes, que identifica uma colisão e notifica automaticamente o contacto de emergência do utilizador se não for pressionado um botão de cancelar nos 10 segundos seguintes.

A funcionalidade está criada para reconhecer os impactos comuns em acidentes rodoviários, identificado até quatro tipos distintos: embate frontal, lateral, colisão traseira e capotamento.

O iPhone 14 vem equipado com sensores de movimento otimizados, um giroscópio de três eixos e um acelerómetro capaz de medir até 256 Gs mais de 3 mil vezes por segundo, ferramentas que operam em conjunto com o sistema de Inteligência Artificial no smartphone e vinculado ao GPS para fornecer dados que são analisados pelo algoritmo numa fração de segundos.

A Apple testou a função em mais de 1 milhão de horas de teste, em situações reais de condução e acidentes simulados.

O iPhone 14 está disponível para pré-compra, mas chegará às lojas apenas na segunda quinzena de setembro.

