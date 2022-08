Como poupar água? Há quatro aplicações que ajudam

© Leonel de Castro/Global Imagens

É importante poupar água para o bolso, de forma a assegurar que o valor das faturas de água não tenha grandes repercussões no orçamento mensal dos consumidores. Mas também é fundamental para proteger o ambiente, garantindo que as gerações futuras não tenham escassez de água.

Há quatro aplicações que ajudam a poupar água, avança a Selectra - comparador de tarifas de energia e telecomunicações - em comunicado esta segunda-feira. A empresa deixa ainda algumas dicas sobre como poupar água no dia a dia, ajudando a preservar um recurso que um dia pode acabar.

1- Água Consciente

Esta aplicação pretende consciencializar o utilizador para a quantidade de água que utiliza nas atividades diárias, funcionando como um cronómetro. Ao abrir a aplicação existem quatro opções: "escovar dentes", "lavar louça", "lavar roupa" e "tomar banho". O objetivo é iniciar a contagem quando se realiza uma das tarefas até finalizar. Assim, é possível ter a perceção de quanto tempo se gasta com as atividades e quanto equivale em litros de água.

2- Fake A Shower

Há quem tenha "bexiga tímida" e ligue a água enquanto usa uma casa de banho pública. Esta solução não é de todo a mais sustentável ou económica, e, por isso, existe a aplicação Fake a Shower que simula barulhos de água a correr, servindo como uma alternativa à abertura da torneira.

3- MOBII Minha Conta

Se não sabe quanta água gasta por mês, esta aplicação ajuda. Basta verificar o contador regularmente e apontar os valores na aplicação para saber se o consumo é regular ou se existe alguma fuga.

4- Desafio Ambiental

Se o objetivo é mudar alguns hábitos de consumo para uma maior poupança de água, esta é a aplicação mais adequada. Ao utilizá-la pode ter acesso a notícias diárias sobre o ambiente, qualidade do ar e água, e ainda a truques em forma de desafio que ajudam a fazer uma gestão mais eficiente dos recursos do planeta.

A somar às aplicações, a Selectra deixa ainda mais alguns conselhos para poupar água: colocar máquinas a lavar na carga completa e no modo eco, deitar o lixo no caixote da casa de banho, o que faz com que se poupe de sete a 15 litros de água, não cozinhar em panelas muito grandes para não gastar mais água do que o necessário, aproveitar a água do primeiro duche para, por exemplo, regar as plantas ou lavar o chão.