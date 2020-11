Como transformar casas em escritórios em tempo de pamdemia

Dinheiro Vivo 10 Novembro, 2020 • 17:28 Partilhar este artigo Facebook

De todas as mudanças que a pandemia de covid-19 causou, uma que chegou como consequência direta e universal do vírus foi o tempo que é passado em casa.

À revista FastCompany, a vice-presidente e chefe de design da Google, Ivy Ross, que no início do ano tinha remodelado o laboratório de design da gigante tecnológica, para o tornar mais confortável, confessa que desde o início da pandemia só lá voltou quando foi imperativo.

O progresso das casas flexíveis

A difícil adaptação ao teletrabalho foi real para grande parte da população, não só pelo desafio de produtividade - explica Ross -, como pela pouca adaptabilidade das casas a um ambiente de escritório.

Para a responsável de design da Google a pandemia veio mostrar que "tudo pode mudar num instante", não apenas as nossas rotinas como também o local de trabalho, e neste último aspeto convém que haja maior versatilidade dos espaços quando for necessário transformar uma casa num escritório ou sala de aulas.

A designer salienta que esta questão não é completamente nova e refere-se a uma tendência que inclui o projeto CityHome do MIT - que se transformou numa firma independente chamada Ori.

Esta empresa constrói módulos robóticos que podem deslocar divisórias através do espaço, revelar uma cama através de um comando e, por exemplo, esconder um armário quando este não está a ser utilizado.

Ivy Ross encara a área do design como uma oportunidade para resolver problemas, nomeadamente de logística e a organização de espaços e, independentemente de tudo, confessa-se muito entusiasmada com os avanços que possam surgir neste contexto.

Embora privilegiados durante muito tempo, os espaços abertos - conhecidos também como open offices - foram agora postos em causa com a necessidade do distanciamento social. A vice-presidente da Google acredita que será criado "mobiliário como estantes sobre rodas" e que, têm a versatilidade de se "tornarem a divisória da sala" e assim separar espaços.

Importa sublinhar que estas alterações representam também custos e, segundo avança a FastCompany, podem atingir dezenas de milhares de euros. Com grande parte das empresas a enfrentar dificuldades financeiras e sem verba disponível para estas reestruturações, existem soluções individuais que podem ajudar - uma delas, afirma Ross, passa pela utilização de objetos e mobiliário multiúsos.

Conforto e equilíbrio

Para a especialista, o momento atual não se concentra apenas numa crise de saúde pública, mas também numa crise existencial, que põe em causa os nossos valores fundamentais e a forma como estes se revelam no ambiente que nos rodeia.

Em 2019, na Feira do Mobiliário de Milão, a designer inaugurou uma instalação que intitulou de A Space for Being e que consistia na avaliação da resposta inconsciente e neurológica de pessoas que eram sentadas em diferentes espaços. O objetivo passava por ensinar a quem visitava de que forma é que cada um reagia a diferentes espaços e contextos.