Como vai apertar o controlo do uso de telemóvel ao volante

A ação de fiscalização e sensibilização, até ao próximo dia 10 de outubro, tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e, por vezes, fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução, o qual aumenta em quatro vezes a probabilidade de se ter um acidente, provocando o aumento do tempo de reação a situações imprevistas.

Em 2021, por exemplo, foram detetadas 24.306 infrações relativas ao manuseamento do telemóvel durante a condução, o que significou um aumento de 5,5% relativamente ao ano anterior.

O mapa das ações

As iniciativas de sensibilização ocorrerão em simultâneo com as operações de fiscalização nas seguintes localidades: dia 3 de outubro, às 14h30: Rotunda da República da Colômbia (Rotunda Expo/Ford), em Lisboa; dia 4 de outubro, às 09h00: EN114, Km 181, Azinhal - Évora; dia 6 de outubro, às 16h00: Rotunda do Teatro Municipal - Faro; dia 7 de outubro, às 15h00: Rotunda das Oliveiras, Quinta do Anjo - Setúbal; e dia 10 de outubro, às 14h00: Rotunda da Fucoli e/ou Rotunda da Estação Velha - Coimbra.

A ANSR, a PSP e a GNR lembram que o uso do telemóvel ao volante é um risco para a segurança do próprio e dos outros, uma vez que os condutores são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos, gerando lapsos de atenção e erros de avaliação, causando ainda dificuldade na interpretação da sinalização e o desrespeito das regras de cedência de passagem, nomeadamente em relação aos peões.

