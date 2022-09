Comprar carro elétrico: Quais os Incentivos e benefícios a ter em conta?

Motor 24 02 Setembro, 2022 • 11:08 Partilhar este artigo Facebook

Com o objetivo principal de ajudar à mudança do paradigma da mobilidade, a Mobi.E, considerada em estudos internacionais recentes como a 4ª maior rede europeia de carregamento de veículos elétricos, sublinha alguns dos benefícios e incentivos que deve ter em conta na hora de tomar a decisão de adquirir um veículo.

A começar nos apoios, como forma do Estado promover a mudança para uma mobilidade mais sustentável, aprovando um "conjunto de apoios e benefícios fiscais, desde a aquisição de viaturas, ciclomotores e bicicletas, à redução dos custos de carregamento na rede nacional de carregamento de veíulos elétricos, a rede Mobi.E, passando pela instalação de postos de carregamento", refere em comunicado.

Os apoios para cada situação:

Ligeiro elétrico de passageiros - incentivo, para particulares, de 4.000 euros para veículos até 62 500 euros;

Ligeiro elétrico de mercadorias - incentivo de 6.000 euros;

Bicicleta de carga elétrica - incentivo de 50% do valor de uma compra até 1.500 euros;

Bicicleta de carga não elétrica - incentivo de 50% do valor de uma compra até 1.000 euros;

Bicicleta elétrica - incentivo de 50% do valor de uma compra até 500 euros;

Bicicleta convencional - incentivo de 20% do valor de uma compra até 100 euros;

Motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal, elétricos - incentivo de 50% do valor de uma compra até 500 euros;

Carregadores em condomínio com ligação à rede Mobi.E - incentivo de 80% do valor de uma compra, com IVA, até 800 euros + 80% do valor de instalação, com IVA, até 1.000 euros por lugar de estacionamento.

Outros benefícios a ter em conta:

Incentivos fiscais

Na compra de um veículo elétrico, não se paga o ISV (Imposto sobre Veículos) e o IUC (Imposto Único de Circulação). No caso das empresas, estas beneficiam ainda da isenção do pagamento de tributação autónoma, o IVA da aquisição e utilização do veículo é dedutível e tem ainda vantagens em termos de IRC.

Parquímetros

Muitos municípios concedem uma redução ou até mesmo isenção no pagamento do estacionamento.

Manutenção

Este custo é menor, já que deixamos de ter de lidar com as tradicionais mudanças periódicas de óleo, filtros, correias de transmissão ou velas. Por outro lado, a travagem regenerativa permite poupar nas pastilhas e pneus do automóvel.

Carregamento rápido

Carregar o veículo elétrico pode ser demorado, mas a rede Mobi.E disponibiliza cada vez mais postos rápidos e ultrarrápidos que permitem reduzir substancialmente os tempos de carregamento. Em caso de necessidade, pode ter a bateria da sua viatura carregada a 80% em menos de 10 minutos (ultrarrápidos) ou em menos de 30 minutos (rápidos).

Carregamento

A rede pública de postos de carregamento tem apostado na sua expansão. A rede Mobi.E cobre todo o território português e continua a aumentar, com mais de 5.000 pontos de carregamento.

Autonomia

Os veículos mais recentes apresentam uma autonomia que ronda os 400km. No entanto, esta pode chegar aos 700km ou 800km, no caso de viagens mais longas.

A revisão só tem de ser realizada a cada 50.000km, comparativamente aos 20.000km ou 30.000km dos veículos a gasolina ou gasóleo.

