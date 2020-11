Comprar obras de arte online é agora possível através da plataforma portuguesa P55

Dinheiro Vivo 17 Novembro, 2020 • 16:07 Partilhar este artigo Facebook

A pensar no acesso universal ao mundo da arte, e com o crescimento do comércio eletrónico cada vez mais patente até devido à pandemia, a plataforma de arte sediada no Porto, P55, reinventa-se no digital.

Com os artistas Picasso ou o português Vhils a liderar a tabela de vendas, a plataforma que conta com a presença de empresas de toda a Península Ibérica, reúne cerca de 400 nomes reconhecidos na área.

Entre pintura e escultura, arte moderna e clássica, estão disponíveis para venda direta perto de 3 mil obras que irão satisfazer, certamente, os mais variados gostos dos consumidores, espera a empresa.

O fundador da P55, Aníbal Faria, declara em comunicado que, como "pioneiros em Portugal" a missão passa por "democratizar o acesso à arte e abrir as portas do digital aos artistas e galeristas, numa altura tão crítica para a sua sobrevivência".

Como adquirir?

O processo de compra é fácil e seguro, garante a P55. Após finalizar o registo de compra, o tempo estimado para a entrega do artigo é de 48 horas e os portes são gratuitos para Espanha, Portugal Continental e arquipélagos da Madeira e Açores.

A empresa explica que esta iniciativa inovadora para a cultura está a superar as expectativas e é o público português que se mostra mais recetivo à compra online de arte, seguido do espanhol.

A somar às vendas online, é possível adquirir peças através de leilões semanais que, para o fundador constituem "uma forma de dinamização e de ajudar os artistas e galeristas na retoma das suas atividades".

Sabendo que a pandemia veio comprometer o negócio dos galeristas e artistas, este projeto representa "uma oportunidade de aproximação ao cliente".