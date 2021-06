Concelho de Lisboa recua na fase de desconfinamento

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante uma conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O concelho de Lisboa vai recuar na fase de desconfinamento, tal como Albufeira e Sesimbra e as entradas e saídas na Área Metropolitana de Lisboa vai continuar proibida durante o próximo fim de semana, à semelhança do que aconteceu no anterior.

A decisão foi tomada esta quinta-feira em concelho de ministros, depois do agravamento do número de casos na região da capital. As entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa podem ser feitas com teste negativo ou certificado digital.

Em termos concretos, quer isto dizer que os restaurantes passam a encerrar às 22h30 durante a semana e o teletrabalho mantém-se obrigatório quando tal seja possível. Aos fins de semana, os restaurantes passam a encerrar às 15h30 e os supermercados às 19 horas.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, fala de uma situação "complexa" e que o recuo nestes concelhos demonstra o agravamento da crise pandémica, com a próxima fase do desconfinamento a ser suspensa, devido à entrada do país na zona vermelha, de acordo com a matriz de risco.

E "se a situação se mantiver teremos mais 16 concelhos nesta situação [de recuo] um sinal de que a situação se agrava", frisou a ministra da Presidência.

Livre passe com teste negativo e certificado

As entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai continuar a ser proibida no próximo fim de semana já a partrir das 15 horas desta sexta-feira, à semelhança do que aconteceu na semana passada.

Mas desta vez há uma diferença, quem tiver teste negativo ou certificado digital pode atravessar as fronteiras da AML. Contudo, a ministra da Presidência esclareceu que os auto-testes "não se qualificam" para este efeito.

Qualificam-se os testes PCR negativos realizados nas 72 horas anteriores ou um teste antigénio feito nas 48 horas anteriores.