Concelhos em risco elevado ou muito elevado com circulação limitada na via pública

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante uma conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Os concelhos com risco elevado ou muito elevado vão ter a circulação na via pública limitada a partir das 23 horas até às 5 da manhã, anunciou esta quinta-feira o governo, depois da reunião do Conselho de Ministros.

Em causa estão os territórios com duas vezes consecutivas com 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias ou 240 casos nos concelhos de baixa densidade. No primeiro caso, em risco elevado, estão agora 26 concelhos, quando na semana passada eram 14. Um "aumento muito significativo", admitiu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. São eles:

Alcochete

Alenquer

Arruda dos Vinhos

Avis

Braga

Castelo de Vide

Faro

Grândola

Lagoa

Lagos

Montijo

Odemira

Palmela

Paredes de Coura

Portimão

Porto

Rio Maior

Santarém

São Brás de Alportel

Sardoal

Setúbal

Silves

Sines

Sousel

Torres Vedras

Vila Franca de Xira

Nestes concelhos, o teletrabalho é obrigatório, sempre que possível, os restaurantes, cafés e pastelarias podem ficar abertos até às 22h30, com um máximo de seis pessoas por grupo no interior e dez pessoas na esplanada. Os espetáculos culturais também terminam às 22h30 e o comércio a retalho encerra às 21 horas.

No grupo dos concelhos de risco muito elevado estão agora 19 municípios, com duas vezes 240 casos por 100 mil habitantes (ou 480 nos territórios de baixa densidade):

Albufeira

Almada

Amadora

Barreiro

Cascais

Constância

Lisboa

Loulé

Loures

Mafra

Mira

Moita

Odivelas

Oeiras

Olhão

Seixal

Sesimbra

Sintra

Sobral de Monte Agraço

A ministra da Presidência admitiu que "neste momento não temos condições de considerar a pandemia controlada", com necessidade de controlar a propagação da pandemia.