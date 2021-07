Concelhos em risco muito elevado passam de 19 para 33

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante uma conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O número de concelhos considerados na categoria de risco muito elevado passou de 19 para 33, face à semana passada, anunciou o governo depois da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"Os concelhos em risco muito elevado são agora 33 nesta categoria. Eram 19 há uma semana com concentração forte na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve com dispersão noutros territórios", indicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

De acordo com as regras definidas pelo governo, nesta categoria entram os concelhos com duas vezes 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias ou 480 para os territórios de baixa densidade.

Nestes concelhos é proibida a circulação a partir das 23 horas até às 5 da manhã, o teletrabalho é também obrigatório. Os espetáculos culturais têm de fechar às 22h30, tal como os restaurantes, cafés e pastelarias. Os casamentos e batizados terão uma lotação máxima de 25% da capacidade, os ginásios não podem ter aulas de grupo; o comércio a retalho durante a semana pode estar aberto até às 21h, já aos fins de semana e feriados, o retalho alimentar até às 19 horas e o restante até às 15h30.

Na lista de concelhos em risco elevado, há mais um face à semana anterior, passando para 27 municípios.

Neste conjunto de concelhos, o teletrabalho é obrigatório sempre que as funções o permitam; os restaurantes, cafés e pastelarias podem servir até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo). Os espetáculos culturais têm os mesmos horários da restauração (22h30) o comércio a retalho até às 21 horas, mas a limitações de circulação na via pública a partir das 23 horas está em vigor.