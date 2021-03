Concelhos mais populosos do país entram no nível de risco moderado. Veja a lista

Hospital de Braga © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Entre os dias 17 de fevereiro e 2 de março, Portugal já não tinha nenhum concelho do país em situação extrema de contágio (incidência de mais de 960 casos por cem mil habitantes), quando no período anterior, até 16 de fevereiro, ainda existiam três. Já nos valores anteriores a 10 de fevereiro, existem 15 concelhos nessa situação e antes de 3 de fevereiro eram 119 concelhos com esse registo.

Saíram da pior situação no espaço de uma semana os concelhos de Arronches, Manteigas e Resende.

Tal como já tinha acontecido na semana anterior, os dados do boletim da Direção-Geral de Saúde refletem o efeito do confinamento, num momento em que o país continua em estado de emergência.

Portugal tem agora apenas oito concelhos no patamar de risco muito elevado (480 a 960 casos), eram 14 a semana passada, numa queda de 43%. Os concelhos em causa são então: Barrancos, Câmara de Lobos, Castanheira de Pêra, Funchal (onde o registo subiu em gravidade), Manteigas, Penela, Resende, Sobral de Monte Agraço.

A zona de risco elevado, entre os 240 a 480 casos, já não é a de maior prevalência em Portugal. São agora 27 os concelhos neste patamar, contra 96 no registo de há uma semana - uma queda de 72%.

São eles: Alenquer, Almeirim, Arganil, Arraiolos, Arronches, Bombarral, Boticas, Cadaval, Castelo de Paiva, Coimbra, Ferreira do Alentejo, Lamego, Machico, Monforte, Montijo, Murtosa, Palmela, Penacova, Penamacor, Ponta do Sol, Rio Maior, Santa Cruz, Santa Marta de Penaguião, Serpa, Sesimbra, Torres Vedras, Vila Nova de Cerveira.

Concelhos mais populosos entram no risco moderado

Em risco moderado (entre 120,0 e 239,9 casos) estão agora um total de 108 concelhos, a maioria dos concelhos nacionais. É aqui que estão os concelhos mais populosos do país como Lisboa (229 casos por cada cem mil habitantes), Sintra (236), Odivelas (230), Amadora (193), Oeiras (178 casos por cada cem mil habitantes) e Porto (133).

Neste patamar moderado estão assim:

Águeda

Albergaria a Velha

Albufeira

Alcanena

Alcochete

Alijó

Aljustrel

Almada

Almeida

Alpiarça

Amadora

Anadia

Arcos de Valdevez

Arouca

Arruda dos Vinhos

Aveiro

Baião

Barcelos

Barreiro

Beja

Benavente

Caminha

Cantanhede

Carrazeda de Ansiães

Cartaxo

Cascais

Castelo de Vide

Castro Marim

Cinfães

Condeixa a Nova

Coruche

Cuba

Elvas

Espinho

Esposende

Estremoz

Faro

Ferreira do Zêzere

Figueira da Foz

Gavião

Góis

Golegã

Gouveia

Grândola

Ílhavo

Lagoa

Lisboa

Loulé

Loures

Lourinhã

Lousã

Macedo de Cavaleiros

Mafra

Mealhada

Melgaço

Mértola

Miranda do Corvo

Mirandela

Moita

Monchique

Montemor o Velho

Moura

Nelas

Odemira

Odivelas

Oeiras

Oliveira do Bairro

Peniche

Pombal

Portimão

Porto

Porto Moniz

Póvoa de Varzim

Ribeira Brava

Ribeira Grande

Sabrosa

Salvaterra de Magos

Santa Maria da Feira

Santarém

Santiago do Cacém

São Pedro do Sul

São Roque do Pico

Sardoal

Seia

Seixal

Sernancelhe

Setúbal

Sines

Sintra

Soure

Tábua

Tarouca

Tomar

Trancoso

Trofa

Vagos

Vale de Cambra

Viana do Alentejo

Viana do Castelo

Vieira do Minho

Vila de Rei

Vila do Conde

Vila Flor

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Poiares

Vila Real de Santo António

No patamar menos gravoso, dos 15 concelhos mais populosos do país só está o concelho da Maia (abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes). Este é considerado o patamar estável para desconfinar.

Lista completa disponível aqui.