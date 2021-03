Conferência sobre o Futuro da Europa lançada na próxima semana

António Costa conduz a presidência da União Europeia no primeiro semestre do ano © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A assinatura da declaração conjunta sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, que inicia o processo, marca a sessão plenária do Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas, com a presença de António Costa, pelo Conselho da UE.

A declaração será assinada na quarta-feira, às 13h00 (12h00 de Lisboa), pelo presidente do PE, David Sassoli, pelo primeiro-ministro António Costa, em representação do Conselho da União Europeia (UE), e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O documento inclui o compromisso das instituições da UE de "ouvir os europeus e dar seguimento às recomendações da Conferência", que arrancará até maio sob a presidência conjunta de António Costa, Ursula von der Leyen e David Sassoli.

Ainda no âmbito da presidência portuguesa da UE, que termina no final de junho, os eurodeputados vão, também na quarta-feira, debater o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais com o Conselho e a Comissão.

O plano de ação deverá servir de roteiro para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e irá constituir a base da agenda da Cimeira Social do Porto, em 07 de maio, a que se segue um Conselho Europeu informal, no dia seguinte.

Na terça-feira, os eurodeputados irão debater o programa UE pela Saúde, que reserva 5,1 mil milhões de euros para melhor preparar os sistemas de saúde para ameaças futuras nos próximos sete anos, ao que deverá seguir-se uma votação sobre o acordo provisório alcançado com o Conselho Europeu a 14 de dezembro de 2020.

A aplicação de uma taxa ambiental nas importações de bens para a UE e a aplicação de novas regras sobre o controlo das pescas são também temas em destaque na sessão plenária.