Conferências do Estoril arrancam com reflexão sobre o Planeta

O primeiro tema das Conferências do Estoril, que decorrem nos dias 1 e 2 de setembro, é a análise do Planeta. O objetivo é criar uma conversa aberta sobre como criar mudanças positivas e como é possível reequilibrar o mundo para um futuro mais sustentável e inclusivo. O Dinheiro Vivo é media partner do evento e as conferências têm a gestão da Nova SBE.

Marcelo Rebelo de Sousa irá presidir à sessão de abertura do evento, que traz um apelo às gerações futuras: "Uma Mensagem para a Geração de Propósito", alega o comunicado enviado às redações.

A reflexão sobre o Planeta aborda o tema das mudanças climáticas e que vai desencadear os debates entre líderes mundiais no qual participa Bertand Piccard - empreendedor e presidente da Solar Impulse Foundation - que inicia o ciclo de debates.

A somar a Bertand Piccard neste primeiro dia do evento também estarão presentes nomes como Helena Gualinga, Xiye Bastida, Linh Do, Weza Bombo João, Irene Heemskerk, Luisa Gómez Bravo, Peter Bakker e Tina Thörne.

O segundo dia das Conferências será marcado pelo tema da Paz e contará com a presença da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

As Conferências do Estoril vão decorrer com vários líderes conhecidos a nível mundial para debater desafios atuais que a humanidade enfrenta, lê-se na mesma nota. São mais de 70 oradores, divididos em mais de 40 sessões entre o palco principal e sessões paralelas. Alterações climáticas, a sustentabilidade, tecnologia para o impacto social, saúde mental, os sistemas de educação, a confiança nas instituições políticas e o poder dos media, são algumas das temáticas tratadas.