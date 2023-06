Conferências do Estoril de volta para formar consciências mais humanas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na edição de 2022 das Conferências do Estoril © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Dinheiro Vivo 15 Junho, 2023 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Nova SBE e a NOVA Medical School promovem a 8ª Edição das Conferências do Estoril, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Portugal, sob o tema "Re-Humanize Our World": o Mundo: Planeta, Paz, Políticas e Pessoas/Saúde. O evento, do qual o Dinheiro Vivo é media partner, decorre nos dias 1 e 2 de setembro, em Carcavelos, com uma agenda que desafia a um diálogo aberto e inclusivo sobre um futuro mais sustentável e baseado em mais igualdade, equidade, justiça e paz.

São dezenas os oradores que participarão da iniciativa com a missão de inspirar ação imediata e compromisso relativamente a questões prementes como as alterações climáticas, o caminho para a sustentabilidade, a tecnologia para o impacto social, a saúde mental, os sistemas de educação, a confiança nas instituições políticas e o poder dos media.

Outras questões críticas como o futuro da democracia e a resistência ao populismo, conflitos de guerra e crise de refugiados, para um futuro de paz na Europa e no mundo, serão também abordados.

Entre os oradores já confirmados destacam-se Gerard Ryle, diretor do International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e vencedor de mais de 50 prémios internacionais, incluindo um Emmy e um Pulitzer em 2017, que irá partilhar a sua experiência na área do jornalismo de investigação e o contributo do verdadeiro jornalismo para construir uma sociedade mais justa e equitativa.

As Conferências do Estoril contarão ainda com a presença de Sir Richard Roberts, vencedor do Prémio Nobel da Medicina em 1993 e Aaron Ciechanover, vencedor do Prémio Nobel da Química em 2004, que contribuirão com as suas experiências para a discussão sobre como a pobreza e as alterações climáticas podem influenciar o acesso a cuidados de saúde e intervir nas condições de saúde mental da população mundial.

A estes três nomes reconhecidos internacionalmente, juntam-se ainda Sameera Chukkapalli, líder da Fundação Obama, e Erden Eruç, a primeira pessoa a completar a circum-navegação da Terra totalmente a solo e exclusivamente movida por força motriz humana. Ambos sobem a palco para ajudar a refletir sobre como travar a devastação da Terra, bem como discutir formas de cooperação para uma ação conjunta na defesa das comunidades e dos recursos naturais do planeta.

Estão também confirmadas as presenças de Alexandra Palt, da L'Oreal Foundation, advogada de formação que se especializou em direitos humanos e trabalhou para a Amnistia Internacional na Alemanha e de João de Macedo, surfista de ondas gigantes e cofundador da organização Save The Waves Coalition.

"As Conferências do Estoril têm um papel muito importante por inspirarem todas as gerações e nos desafiarem, enquanto comunidades estratégicas da sociedade, a construir um mundo melhor, mais justo e equitativo", afirma Laurinda Alves, diretora-executiva das Conferências do Estoril.

A responsável realça a importância de sensibilizar todas as gerações e de provocar um "pensamento crítico" sobre a realidade que nos rodeia, particularmente junto dos mais jovens.

Neste sentido, as principais escolas de gestão e saúde do mundo estarão lado a lado com os líderes e agentes de mudança com o objetivo comum de formar e inspirar os jovens e futuros líderes para a construção de um futuro onde a paz, a justiça, a saúde, a sustentabilidade e a inclusão imperam.